“Día de la Cultura Japonesa” en San Ber

El evento tuvo la finalidad de crear un espacio donde el público aprecie variados aspectos de la cultura japonesa, a través de diversas actividades.

Contó con el apoyo de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), la Municipalidad de San Bernardino, el Comité Organizador del 90º Aniversario de la Inmigración Japonesa al Paraguay y el grupo Pro SanBer.

Hubo exposición y prueba de kimonos, artesanía y presentación de los programas de becas para estudiantes paraguayos ofrecidas por la Embajada de Japón en Asunción.

Además, los asistentes disfrutaron de la demostración de la gastronomía japonesa a cargo del chef Hiroaki Kunimasa así como de un espacio para conocer y degustar los tradicionales dulces país asiático.

En el marco de la celebración del 90° aniversario de la Inmigración Japonesa en Paraguay se prevén otras actividades a lo largo del año.