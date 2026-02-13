Nacionales
13 de febrero de 2026 - 10:18

“Día de la Cultura Japonesa” en San Ber

Día de la Cultura Japonesa, en San Ber. (gentileza)
La Embajada del Japón en Paraguay llevó a cabo el evento denominado “Día de la Cultura Japonesa” 2026, en la Casona Büttner, en la ciudad de San Bernardino. Fue en el marco de las conmemoraciones por el 90° aniversario de la Inmigración Japonesa en Paraguay.

El evento tuvo la finalidad de crear un espacio donde el público aprecie variados aspectos de la cultura japonesa, a través de diversas actividades.

Contó con el apoyo de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), la Municipalidad de San Bernardino, el Comité Organizador del 90º Aniversario de la Inmigración Japonesa al Paraguay y el grupo Pro SanBer.

Hubo exposición y prueba de kimonos, artesanía y presentación de los programas de becas para estudiantes paraguayos ofrecidas por la Embajada de Japón en Asunción.

Día de la Cultura Japonesa, en San Ber. Niños y adultos conocieron más sobre la gastronomía del país asiático.
Además, los asistentes disfrutaron de la demostración de la gastronomía japonesa a cargo del chef Hiroaki Kunimasa así como de un espacio para conocer y degustar los tradicionales dulces país asiático.

En el marco de la celebración del 90° aniversario de la Inmigración Japonesa en Paraguay se prevén otras actividades a lo largo del año.