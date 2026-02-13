Obispos del norte analizan realidad social y pastoral en San Pedro

Participan del encuentro en la capital del segundo departamento, Miguel Fritz, obispo del Vicariato Apostólico del Pilcomayo, Gabriel Escobar, obispo del Vicariato Apostólico del Chaco, Amancio Benítez, obispo de la Diócesis de Benjamín Aceval, Julián Cristaldo, administrador de la Diócesis de la Santísima Concepción y el anfitrión Pierre Jubinville, obispo de la Diócesis de San Pedro Apóstol.

Durante el encuentro, monseñor Gabriel Escobar explicó que el objetivo principal es planificar el año pastoral y promover el bien común. Señaló que en el norte del país persisten altos niveles de pobreza, atribuibles —según expresó— a la falta de inversión y de oportunidades laborales.

El obispo remarcó además que la educación debe ser una prioridad estratégica para el desarrollo nacional. A su criterio, la falta de políticas educativas actualizadas influye incluso en la elección de autoridades, insistiendo en la necesidad de formar ciudadanos críticos y comprometidos.

Lea más: Caja Fiscal: economista lamenta gran oportunidad que se perdió para avanzar con reforma

Por otra parte, hizo referencia a la importancia de distribuir mejor la riqueza mediante acceso equitativo a salud, educación y caminos en condiciones adecuadas. En ese sentido, mencionó la preocupación por el deterioro de rutas en el norte, señalando que la presión ciudadana resulta clave para impulsar soluciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Respecto al debate sobre la Caja Fiscal, sostuvo que se requiere una reflexión profunda y transparencia en el manejo de los recursos, valorando la movilización social —especialmente del sector educativo— como una forma legítima de participación ciudadana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De cara a futuros procesos electorales, el religioso instó a la ciudadanía a elegir autoridades pensando en el bien común y no en intereses personales, destacando la necesidad de propuestas concretas orientadas al desarrollo social.

El encuentro episcopal culmina con una evaluación conjunta y la proyección pastoral para el año, reafirmando el compromiso de la Iglesia con las comunidades del norte del Paraguay.