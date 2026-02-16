Concepción: mujer denuncia haber sido abusada en puesto policial

De acuerdo al testimonio de la denunciante, en la mañana de este lunes dos policías, uno de ellos en un biciclo y el otro en un vehículo particular, la altearon en la vía pública, cuando circulaba en una motocicleta. La mujer dijo que había ido a dejar a su pareja en su trabajo y a su regreso los uniformados le atajaron y le dijeron que su biciclo tenía una infracción.

Ante esta situación que le mencionaron los policías, la mujer aseguró que fue hasta el puesto policial número 9 en su motocicleta, uno de los agentes la siguió en otro biciclo y el segundo uniformado fue en otro vehículo.

Una vez que llegó al lugar, los agentes le habrían violentado sexualmente para evitar que se le incautara la motocicleta y que el caso sea informado al Ministerio Público, relató la mujer en su denuncia.

Además tiene un audio donde se puede comprobar su denuncia.

Acción fiscal

El fiscal Pablo René Zárate González recibió la denuncia y rápidamente fue a la sede policial; por su orden quedaron detenidos el subjefe del puesto policial, el suboficial inspector Isidro Cardozo Vargas y el suboficial segundo Juan Daniel Ortiz Cardozo.

Supuestamente ambos uniformados estaban bajo los efectos de alcohol.

Los dos policías fueron trasladados a la sede de la Dirección de Policía ubicada a 7 kilómetros al este del centro urbano de Concepción.