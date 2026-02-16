Crimen de Félix Kanazawa: por qué tardaron seis días en identificar su cuerpo

Luego de análisis técnico, se confirmó ayer que el cadáver encontrado el lunes 9 de febrero en San Juan del Paraná, Itapúa, corresponde a Félix Kanazawa, exdirector de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), quien fue reportado como desaparecido el 13 de febrero. Según informaron desde la Policía Nacional, fue víctima de presunto homicidio.

El comisario César Silguero reiteró que la identificación se retrasó debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, que dificultó la lectura de las huellas dactilares y evitó que el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) pudiera reconocerlo automáticamente.

“Cuando hablamos de un cuerpo en estado de putrefacción, se tienen técnicas diferenciadas para hacer el levantamiento dactilar. En este caso, solo una de las manos estaba en condiciones medianamente. La huella no presenta una buena nitidez ni es una entera, por lo tanto el sistema difícilmente pueda identificar de manera rápida”, mencionó.

Sepultura como NN y la investigación posterior

El cuerpo fue sepultado en el cementerio Municipal de San Juan del Paraná como persona no identificada, denominada popularmente “NN (ningún nombre)”, tras la orden de las autoridades.

Silguero señaló que la identificación recién se logró tras la sospecha de que podría tratarse de Félix Kanazawa, una vez presentada la denuncia de su desaparición. Se realizó entonces una inspección técnica directa, confirmando que se trataba del exdirector de Dinac.

El trabajo de identificación consistió en el cotejo directo de las huellas parciales obtenidas de una de las manos del cadáver y la base de datos que posee la Policía respecto a la identidad de Kanazawa, conforme explicó el comisario.

“El sistema tiene varias huellas NN durante todo hecho investigativo, que el sistema no logra identificar. Lo que se tiene es el archivo y, una vez que se tenga sospechosos —como en este caso—, se hace un cotejo directo y se hace la identificación”, dijo .

Sistema AFIS y el proceso de cotejo directo

El comisario aclaró que un cuerpo hallado y que no es identificado de forma automática por AFIS permanece en el sistema hasta que exista una sospecha que permita un análisis más profundo.

“Si el sistema no identifica, la huella permanece en el sistema hasta que se pueda cotejar ya sea porque hay un sospechoso —persona desaparecida— o alguna información recolectada por investigadores. También se podría compartir en caso de extranjero a través de otras Policías a nivel regional o Interpol”, añadió.

Con relación a la autopsia, el comisario Silguero indicó que brindará mayor información sobre cómo ocurrió el crimen. En principio, se maneja que la causa de muerte fue un ataque con arma blanca.

Hasta el momento, la Policía ha detenido a dos personas vinculadas al caso. Remigio Llano López (25), personal militar que cumple funciones en un destacamento de Alto Paraná, sería el presunto autor material del hecho. La segunda persona capturada es Óscar Darío Zacarías Maciel (35), quien aparentemente habría utilizado parte del patrimonio de Kanazawa tras su fallecimiento.