El “experimento” que engañó a miles: “Nunca hubo convocatoria de therians”

La noticia, que escaló rápidamente a medios nacionales y grupos de Facebook, generó indignación, burlas y una preocupación de instituciones del Estado que emitieron comunicados al respecto, sobre una supuesta subcultura que “se identifica como animales”, los therians.

A través de un video descargable en sus plataformas, el ingeniero admitió haber creado tanto el flyer como la “asociación” que lo respaldaba, en menos de 20 segundos utilizando herramientas de IA.

“Se creó una realidad alterna ficticia que no tiene nada que ver con el mundo real”, afirmó.

Además reveló que mientras la supuesta junta debía ocurrir, él se encontraba en San Pablo asistiendo a un concierto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el descargo de Sosa, la operación puso en evidencia tres fallas críticas en el ecosistema digital actual:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Falta de verificación.

Manipulación de algoritmos.

Inexistencia del movimiento local.

“Te reto a que encuentres una sola persona que se identifique como un therian verdadero en Ciudad del Este. No vas a encontrar”, manifestó.

Lea más: ¿Identidad o trastorno?: el fenómeno de los Therians

“Mbururu” fue al anfiteatro

Mostrando la fotografía del polémico político esteño Rafael Esquivel alias Mbururu, se refirió a él como “un hombre en situación de calle” que se acercó al anfiteatro esperando el evento.

“No creas todo lo que ves en internet”, sentenció el creador de contenido, enfatizando que él se dedica a la relatividad general y no tiene relación alguna con el fenómeno therian.