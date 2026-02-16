Trampa vial en Asunción: conductora cae en cráter en barrio Herrera

Luciana Barrios circulaba por el barrio Herrera de Asunción con sus hijos cuando, por equivocación, ingresó a la calle 4 de Julio y luego tomó Sargento Silva. Consciente del pésimo estado del empedrado, avanzaba lentamente.

Sin embargo, no pudo evitar lo que describió como un “impacto demasiado grande”. La rueda delantera, lado acompañante, cayó por completo en un enorme pozo cubierto de agua. El vehículo quedó inclinado y con una de las ruedas traseras suspendida en el aire.

“Más que bache, diría un pozo”, relató la conductora, aún afectada por el susto. El cráter no era visible debido a que estaba completamente cubierto por agua acumulada.

“Nos dijeron que podía seguir colapsando”

Tras el impacto, Barrios permaneció dentro del vehículo por temor y desconocimiento de la zona. Fue un vecino quien le pidió que descendiera junto a sus hijos, advirtiendo que el terreno podría seguir cediendo.

“Yo no me di cuenta de la gravedad en ese momento. Mi hija empezó a llorar del susto”, relató.

Minutos después llegaron funcionarios de la Essap, quienes colaboraron para retirar la camioneta e iniciaron trabajos de reparación en el lugar.

Essap evita atribuirse la causa

Aunque los operarios intervinieron en el sitio, según la afectada no brindaron una explicación clara sobre lo ocurrido. De manera preliminar, habrían señalado que no se trataría de una cañería de la Essap, sino del colapso de una colectora de desagüe cloacal instalada años atrás, por donde se estarían filtrando aguas negras.

Vecinos mencionaron la existencia de una pérdida en la zona desde hace tiempo, específicamente sobre la calle 4 de Julio, a una cuadra y media del lugar del hundimiento.

Los funcionarios recomendaron a la conductora realizar la denuncia policial correspondiente para eventualmente gestionar la reparación de los daños. Sin embargo, hasta el momento no existe una definición oficial sobre qué institución deberá asumir la responsabilidad.