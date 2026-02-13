Asunción colapsa por raudales: obras de Nenecho brillan por su ausencia

Las intensas lluvias de este viernes provocaron el colapso total de Asunción y ciudades del área metropolitana, inundando calles y avenidas principales. El temporal transformó las vías en peligrosos ríos, dejando a miles de ciudadanos atrapados y exponiendolos a la muerte, como consecuencia de la fragilidad de la infraestructura urbana.

Bajo la gestión del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), la capital sufre las consecuencias de obras que nunca se terminaron. El exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) había comprometido el uso de los bonos G8 (2022), de G. 360.000 millones, para obras que hoy brillan por su ausencia.

El interventor, Carlos Pereira, había documentado en su informe final que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones que eran para obras, para el pago de salarios y otros gastos corrientes.

De las 8 obras que prometió, Rodríguez apenas inició 4 y no terminó ninguna. De las obras iniciadas, apenas dos - San Pablo y Abasto- tienen un avance superior al 30%. En la cuenca de Santo Domingo, la Municipalidad reportó a fines del año pasado un avance del 20% pero los vecinos reclaman que los trabajadores brillan por su ausencia. En General Santos y San Antonio, la obra ni siquiera inició.

Obras colapsan

En los barrios Santo Domingo y Manorá, por ejemplo, donde Rodríguez inició en marzo de 2025 la construcción del desagüe pluvial, las obras quedaron estancadas y no se entregarán en el plazo previsto de un año.

En la mañana de este viernes, vecinos reportaron que los raudales volvieron a colapsar los trabajos que ya se realizaron, sobre las calles Nuestra Señora del Carmen y Capitán Maciel. En videos compartidos por los pobladores, se observa que la erosión del agua volvió a abrir zanjas en zonas donde los trabajos ya estaban más avanzados.

La avenida Augusto Roa Bastos, donde actualmente se encuentran las máquinas, el agua desbordó de la calzada e inundó locales comerciales. En el sitio, los pobladores vienen denunciando hace tiempo la lentitud de los trabajos, debido a la ausencia de personal suficiente, además de problemas en la provisión de servicios básicos y el aumento de la inseguridad.

El proyecto fue adjudicado por Nenecho al Consorcio Pluvial Santos (Chaves Construcciones y Covipa), representado, entre otros, por Óscar Antonio Rubiani. El costo total es de G. 72.389 millones, un anticipo de G. 14.030 millones y un plazo de un año. La obra, inició el 27 de marzo del año pasado, por lo que lleva casi 11 meses desde la palada inicial.

Ni en los planes

El barrio Terminal es uno de los casos más graves, ya que en el sitio no se ejecutó ni una sola de las mejoras prometidas por Nenecho con los bonos G8. Allí, vecinos de la calle Alto Paraguay vivieron momentos de zozobra al tener que sujetar una camioneta con piolas para que no fuera arrastrada.

A pocas cuadras, en la calle Yuasy’y, varios automóviles quedaron cubiertos por el agua, llegando el nivel hasta el capó de los rodados.

Mariana Reyes, referente vecinal, reclamó que la Municipalidad se niega a invertir en la zona por no considerarla de alta recaudación impositiva. Según dijo, las autoridades priorizan zonas residenciales costosas, dejando al barrio Terminal en un estado de abandono permanente.

Sin embargo, la zona más comercial, de la avenida Fernando de la Mora y De la Victoria, corrió prácticamente con la misma suerte. Imágenes compartidas por automovilistas mostraron enormes raudales sobre la avenida en la mañana de este viernes.

Obras inexistentes

Con los bonos G8, Rodríguez también había prometido soluciones para barrios como Las Mercedes y Jara, parte de la cuenca de General Santos y San Antonio. La palada inicial del proyecto se dio el 20 de marzo del año pasado. Sin embargo, más allá del recapado de calles alternativas, la obra no avanzó.

Rodríguez había adjudicado el proyecto a la Constructora Teco SRL, representada por Erik Wolf, por G. 42.305 millones, con un adelanto de G. 8.000 millones y un plazo de entrega de 270 días, que debía cumplirse, inicialmente, el 31 de diciembre pasado.

A mediados del año pasado, la contratista solicitó y consiguió la suspensión del cómputo del plazo de ejecución, luego de detectar que " intervenciones privadas no contempladas en el diseño inicial del proyecto", comprometían “gravemente la eficacia del proyecto”.

La Junta Municipal aprobó las modificaciónes solicitadas por la contratista y hasta fines de enero, el representante legal de la firma le dijo a ABC que solo aguardaban la notificación oficial para el inicio de los trabajos en el terreno. Desde entonces, el único avance del proyecto fue el acopio de tuberías en la Costanera.

En la mañana de este viernes, vecinos de la zona reportaron que, afortunadamente, la zona no fue afectada por lluvias demasiado importantes como en el resto de la capital, por lo que el caudal del arroyo Las Mercedes, que atraviesa la zona, no creció descontroladamente. Sin embargo, aseguran que el temor crece con cada precipitación y que aguardan una solución definitiva.

Área metropolitana

El colapso se extendió a ciudades vecinas como Fernando de la Mora, donde afectó gravemente a automovilistas que circulaban por la zona del hospital Ingavi y el Sanatorio Metropolitano.

En la avenida Mariscal López, el raudal copó las veredas e inundó locales comerciales, convirtiendo el acceso en un cauce intransitable, pese a que en el sitio se realizaron recientemente obras de mejoramiento del desagüe pluvial, reportaron los vecinos.

Otro punto crítico del área metropolitana fue la ciudad de San Lorenzo, sobre todo sobre la Ruta PY02. Tanto en la zona del Campus de la UNA como Aratirí quedaron totalmente bajo agua, debido a que los desagües pluviales se vieron superados, afectando el tránsito pesado y liviano.