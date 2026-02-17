Lesión grave: testigos relatan agresión a niño en el centro de Asunción

En la madrugada del 14 de febrero, en el centro de Asunción, una violenta escena contrastaba con las que caracterizan el día de San Valentín: un hombre con bate de béisbol persigue a un grupo de niños por las calles hasta que logra alcanzar a uno de ellos, al que le golpea en la espalda. Otro hombre desciende de un vehículo y le patea a la criatura en el rostro, mientras los demás chicos huyen despavoridos.

Esto ocurrió alrededor de las 02:30 del sábado último, sobre la calle Manduvirá casi Chile, a escasos metros del Ministerio del Interior y a una cuadra de la comisaría 3ª, según relatos de las personas que presenciaron lo ocurrido con estupor y decidieron intervenir en defensa del niño agredido.

Imputación por supuesta lesión grave y pedido de prisión

La investigación de este caso está a cargo del fiscal Leonardi Guerrero, quien imputó por supuesta lesión grave a Elder Ignacio Lezcano Méndez, de 44 años, y Cristian Antonio Pesoa Franco, de 43 años, que tienen orden de detención.

El agente fiscal solicitó la prisión preventiva de ambos, requerimiento que será objeto de estudio por parte del juez penal de Garantías Raúl Florentín, en la audiencia de imposición de medidas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Proceso por supuesta lesión grave por agresión a niño en el centro de Asunción

En su declaración ante la Fiscalía, el testigo Lucio Amarilla relató que en aquella oportunidad, circulaba a bordo de su vehículo con tres amigas sobre la calle Manduvirá, cuando un automóvil de la marca Volkswagen Gol, les pasó rápidamente de manera imprudente, lo que hizo que le prestaran atención.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Más adelante unos cinco niños corrían desesperadamente por las calles, por lo que apuró la marcha para ver qué estaba pasando.

“Eran dos personas que estaban juntas. Una manejando el vehículo y otra que ya había descendido y estaba persiguiendo a los niños con un bate de béisbol”, explicó.

“A la altura de Manduvirá y Chile, el muchacho que tenía el bate y anteojos de vista puestos, alcanza a pegar a uno de los niños y el nene se cayó al piso. Luego la otra persona descendió del vehículo y dio una patada en la cabeza y luego de eso nosotros nos bajamos del vehículo y les dijimos que les dejen a las criaturas. Les dijimos que le ibamos a denunciar y ellos dijeron que denunciemos (...)”, relató Amarilla.

Testigo afirma que entregó filmaciones a la Policía

Acto seguido, Amarilla dio aviso al 911 y enseguida también llegó al lugar agentes de la comisaría 3ª, donde quedaron demorados los denunciados, mientras los denunciantes llevaron al niño al Hospital de Barrio Obrero con uno de los agentes.

“Respecto a los golpes con el bate, el muchacho de anteojos le dio al menos 5 golpes. El que descendió y estaba manejando el vehículo fue el que le pateó a la criatura. Tambien quiero aclarar que nosotros realizamos la grabación con el celular de mi amiga Gabriela, de parte de lo que estaba pasando y especialmente cuando la criatura recibe la patada. Nosotros le mostramos estos videos a los oficiales intervinientes de la 3ª cuando ya vinieron en la patrullera y le pasamos a casi todos los oficiales cuando estábamos en la Comisaria, asi que ellos sabían exactamente lo que había pasado”, afirmó.

Esta información resulta llamativa, puesto que al parecer, la información proprocionada al fiscal no fue completa, lo cual motivó que incluso se liberara a los sospechosos. Recién horas después, cuando el fiscal recibió el video, ordenó la detención de los ahora imputados.

El relato de la testigo Jacqueline Gissel Mustto, quien se encontraba en el auto de Lucio Amarilla, es similar al de su amigo.

“(...) la persona con el bate empieza a perseguirle a los niños que estaban, eran 4 por ahí los niños y yo le digo a mi amigo que espere que parece que le querían hacer algo a las criaturas o atropellarles o con el bate. La persona que tenia el bate llevaba anteojos de vista y su pelo era largo, trala un vaquero y un zapatón. Esa persona a perseguirle a las criaturas y el otro acelera su auto y ahíle agarraron a una de las criaturas con el bate, se cayó al piso y le dio uno por su espalda con el bate. Despues la otra persona se baja del auto y le metió una patada por su cabeza, cuando la criatura estaba en el piso. Ahí fue que nosotros le estábamos filmando y les dijimos que le ibamos a denunciar a estas dos personas”, relató.