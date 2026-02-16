Proceso por supuesta lesión grave por agresión a niño en el centro de Asunción

La imputación presentada está dirigida contra Elder Ignacio Lezcano Méndez, de 44 años y Cristian Antonio Pesoa Franco, de 43 años y es por supuesta lesión grave. Ambos están señalados como supuestos autores de la brutal agresión sufrida por un niño de 11 años, en la vía pública Manduvirá esquina Chile, en el centro de Asunción, prácticamente frente al Ministerio del Interior, en la madrugada del 14 de febrero pasado.

En un video que se difundió en redes sociales, se observa al niño caído en el piso, mientras era agredido verbal y físicamente por dos hombres visiblemente ofuscados, uno de ellos tenía un bate de béisbol.

En un determinado momento se observa cuando uno de los adultos patea a la criatura en el rostro, por lo que fue duramente increpado por la mujer que filma la agresión, que advierte que los denunciará.

El hombre que porta el bate de béisbol reacciona airadamente ante la advertencia y reclama a la mujer que denuncie lo que el niño hizo, a lo que esta contesta que nada justifica la brutal agresión a la criatura y advirtió que ya estaba llamando a la Policía, lo que hizo que los agresores se detuvieran.

Aprehensión, liberación y orden de detención

Alertados sobre lo ocurrido, agentes de la comisaría 3ª Metropolitana, ubicada a media cuadra del lugar, se presentaron rápidamente y demoraron a los denunciados, que fueron encaminados a la comisaría para su identificación.

Tras una conversación telefónica con el fiscal de turno, Leonardi Guerrero, este dispuso la entrega del niño a su madre y la liberación de los detenidos previa realización de alcotest. Esto ocurrió aproximadamente a las 02:30 de la mañana.

Posteriormente, a las 06:00, el fiscal Guerrero recibe el video de lo ocurrido, por lo que inmediatamente procede a ordenar la detención de los sospechosos, así como medidas de asistencia a la víctima.

Fuentes judiciales indicaron que al parecer, el informe inicialmente proporcionado al agente fiscal no habría sido completo, por lo que el agente únicamente pudo dimensionar lo ocurrido una vez que recibió el video.

Imputación por lesión grave

La imputación por lesión grave fue derivada al juzgado penal de Garantías N° 4, a cargo del juez penal de Garantías Raúl Florentín, quien admitió la imputación esta siesta.

El magistrado deberá fijar audiencias de imposición de medidas para Elder Lezcano y Cristian Pesoa, oportunidad en que deberá resolver si otorga o no la prisión preventiva solicitada por el representante del Ministerio Público.

Ahora, el fiscal Guerrero realizas las diligencias necesarias para acceder a las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona, así como para indentificar a los eventuales testigos de la brutal agresión.

Persecución y brutal agresión

Según datos manejados por los investigadores, los ahora imputados estaban en el local de Absoluto Rock -Herrera casi Yegros- y al salir, se produjo el conflicto con el niño por motivos no claros aún.

Ante la situación de desigualdad, el niño corrió pero los ahora imputados le persiguieron en un vehículo, (que es el que aparece en la filmación) hasta darle alcance, lo que ocurrió en la calle Manduvirá casi Chile, con el resultado ya conocido.