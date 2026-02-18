Nacionales
18 de febrero de 2026 - 01:00

Darío Lugo explora la finitud en su nuevo libro

Mónica Laneri, Dario Lugo y Rubén Bisceglia.
El periodista y académico Darío Lugo presentó su ensayo Cruzar el umbral – El axioma de la finitud (Ediciones De La Paz) en la Manzana de la Rivera. La obra profundiza en la condición efímera de la vida y el destino inevitable del ser humano. Inspirado en la filosofía, el cine y la antropología, Lugo analiza la existencia como una “circunstancia democrática” que nos iguala a todos. Con más de 30 años de trayectoria en medios de comunicación, el autor invita a reflexionar sobre el sentido de dejar huella antes de transitar el umbral definitivo.

Por ABC Color
Blanca Candia, Joel Sandino y Techi Páez.
Carol Thiede junto con Adriana Lugo.
Camila Lugo y Alejandro Lugo.
Alfredo Rodríguez, Kattia Pineda y Claudia Zárate.
Enrique Fernández y Mirtha Valdez.
