Darío Lugo explora la finitud en su nuevo libro

El periodista y académico Darío Lugo presentó su ensayo Cruzar el umbral – El axioma de la finitud (Ediciones De La Paz) en la Manzana de la Rivera. La obra profundiza en la condición efímera de la vida y el destino inevitable del ser humano. Inspirado en la filosofía, el cine y la antropología, Lugo analiza la existencia como una “circunstancia democrática” que nos iguala a todos. Con más de 30 años de trayectoria en medios de comunicación, el autor invita a reflexionar sobre el sentido de dejar huella antes de transitar el umbral definitivo.