Desvíos temporales por obras de drenaje en el corredor vial Las Residentas

El corredor vial Las Residentas, en la ciudad de Luque se encuentra en una fase de alta intensidad operativa, con intervenciones simultáneas en drenaje y en estructuras principales, indican desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Como parte de esta nueva fase, se procederá a la instalación de galerías celulares sobre la avenida General Elizardo Aquino y en su intersección con General Bernardino Caballero (Gral. Abdón Caballero), donde se establece la zona de obras, indican.

Tránsito con desvío temporal

Como consecuencia de estas intervenciones, los conductores que circulan por Elizardo Aquino son redireccionados por Capitán Ávalos y Mayor Tomás Rufinelli, para luego retomar su recorrido habitual.

En el caso del tránsito con sentido hacia Laguna Grande, el desvío se realiza por Capitán Ávalos, continuando por calles internas hasta reincorporarse más adelante.

“Se solicita circular con precaución y respetar la señalización instalada en el sector intervenido, donde se cuenta con el acompañamiento de la Patrulla Caminera para guiar el tránsito”, especifican.

Trabajos en varios frentes

En paralelo, avanzan las excavaciones para canales a cielo abierto en distintos puntos del trazado, como en el km 3,8, con desagüe en el puente Abay, y en los km 3,1 y 2,7, en el sector escolar.

“Ya concluyó la alcantarilla triple frente al colegio, actualmente, los trabajos se concentran en el acceso a la Fuerza Aérea, en la línea de drenaje del km 2,6 y en una alcantarilla simple en el km 0,8, además de la construcción de cunetas revestidas de hormigón en el km 1,5″, señala el informe.

Agregan que la conformación de la futura calzada avanza entre los km 0,7 y 1,3, con excavaciones y tratamiento de base para terraplén. En la calle Ytororó se realizan trabajos de relleno y compactación, previos a la pavimentación con hormigón.

En paralelo, el puente Abay progresa con la preparación para el hormigonado del segundo tramo de la losa, mientras que el viaducto, con todos los pilotes ya instalados, avanza en la construcción de los cabezales de fundación.

Sobre el proyecto

El corredor vial Las Residentas contempla la duplicación de la calzada, el fortalecimiento del sistema de drenaje y la optimización de la conectividad urbana, con el objetivo de mejorar la seguridad vial.

Las obras están a cargo de Benito Roggio e Hijos S.A., con financiamiento de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú – Paraguay y bajo supervisión del MOPC.