Frentistas del fallido metrobús, los más perjudicados por la obra, fueron ignorados por la Fiscalía

Los frentistas del fallido proyecto del metrobús no solo cuestionaron la imputación al exministro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, sino que también lamentaron no haber sido convocados por el Ministerio Público para declarar, pese a que —según sostienen— fueron los más perjudicados por la fracasada obra, que provocó el cierre de unos 200 comercios.

Los comerciantes señalaron que fueron ellos quienes impulsaron la denuncia penal junto con el ingeniero Herman Pankow, la cual derivó posteriormente en la imputación de Wiens. Para los afectados, se trata de una persecución política, atendiendo al sobreseimiento solicitado para el exministro Ramón Jiménez Gaona, a quien responsabilizan de contratar a la empresa Mota Engil, que —según afirman— no cumplió con la ejecución en tiempo y forma y tampoco liberó la franja de dominio, lo que derivó en la suspensión de las obras.

“Nunca nos llamaron desde la Fiscalía. Imagínate, a todos les llamaron. Le llamaron a Jiménez Gaona, le llamaron a José Tomás Rivarola, le llamaron a cualquiera, pero nosotros nunca fuimos convocados para declarar. A nosotros no nos invitaron”, expresó Gladys Mancuello, al destacar que los frentistas fueron los más perjudicados por la malograda obra.

Lea más: Fiscalía ignora que firma contratada por Jiménez Gaona desató la crisis del metrobús

Recordó que desde el principio apoyaron la denuncia presentada por Pankow, que ahora derivó en la imputación de Arnoldo Wiens. “Sentimos sinceramente la imputación a Wiens, porque fue el único que ustedes saben que vino acá, a la zona de las obras, a hacer su trabajo también cuando se paró la obra”, expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Frentistas siguen sufriendo las consecuencias de la obra chapucera

Señaló que, de haber continuado Jiménez Gaona en el cargo, los trabajos habrían seguido, perjudicando a los comerciantes por la lentitud en la ejecución. “Hasta ahora íbamos a seguir con obras si no se suspendían los trabajos”, mencionó. Asimismo, resaltó que Mota Engil ya había paralizado las obras cuando asumió el Gobierno de Mario Abdo y abandonó la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que, como consecuencia del fallido proyecto, los frentistas siguen sufriendo inundaciones debido a que la obra quedó inconclusa. “Tenemos la obra inconclusa. Esto no se terminó. Prometieron que iban a venir a arreglar y completar el desagüe cloacal. De este lado tenemos desagüe cloacal, del otro lado no, y se inunda todo. Hicieron un trabajo que, como te digo, el caño tenía que ser de cierta medida y se puso otro, por eso se inunda Fernando de la Mora. Nunca entraba agua en nuestros locales como ahora, después del metrobús. Vinieron a poner su cañería para el desagüe y nos inundamos todos”, afirmó.

Lea más: Metrobús: Fiscalía ni se enteró que Mota Engil subcontrató a firma de Pettengill

Por su parte, Nelson Escobar, otro comerciante de la zona, señaló que tampoco fueron convocados para declarar y recordó que en su momento acompañaron al ingeniero Pankow cuando acudió a prestar testimonio. “Los realmente afectados nunca fuimos escuchados por la Fiscalía y era lo que siempre temíamos, que solo querían blanquear al principal responsable de este proyecto”, expresó.