Docentes de PJC declaran “persona no grata” al diputado colorado por Amambay que votó a favor de la reforma de la Caja Fiscal

Docentes de la ciudad de Pedro Juan Caballero se adhirieron a la ola de críticas del sector en todo el país hacia los legisladores que votaron por la reforma de la Caja Fiscal. En ese sentido, declararon “persona no grata” al diputado por Amambay, Santiago Benítez (ANR), ya que consideran que él no representa los intereses de los profesores, pese a que también se formó como docente, según expresó la licenciada Lisa Mabel Rodríguez, portavoz del sector sindicalizado de los educadores de Amambay.

En algunos puntos de esta capital departamental fueron colocados pasacalles en los que trataban al legislador como “Diputado Paracaídas, Persona no grata en Amambay y traicionero del Magisterio Nacional”. Los carteles de protesta fueron retirados nuevamente de la vía pública por parte de funcionarios de la oficina parlamentaria de Benítez, según los docentes.

No nos sentimos representados...

La licenciada Lisa Mabel Rodríguez informó que la unidad intersindical de Amambay se reunió en asamblea y, por mayoría, se tomó la decisión de declarar persona no grata al diputado colorado Santiago Benítez, quien asumió el cargo tras el fallecimiento de Eulalio “Lalo” Gomes.

“Nos reunimos en asamblea y, por esta situación, la mayoría de los asociados sí lo nombra persona no grata porque él tenía que representarnos a nosotros y no lo hizo”, indicó Rodríguez. Agregó que para justificar el sentido de su voto, el diputado esgrimió son excusas baratas.

