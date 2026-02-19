Copaco designa a una presidenta interina tras accidente de Óscar Stark

El presidente de Copaco, Óscar Stark, sufrió un accidente de tránsito en motocicleta el fin de semana pasado y hasta ahora permanece hospitalizado. Por esto, la institución anunció hoy la designación de una presidenta interina.
Se trata de Natalia Borgognon, cuya designación se da “a fin de garantizar la continuidad institucional y administrativa”, según un comunicado oficial.
Asimismo, agregan que el objetivo también es asegurar el desarrollo normal de las operaciones, junto a la continuidad de la línea de gestión impulsada previamente por Stark.
“Copaco S.A. reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y la mejora continua en beneficio de los usuarios y funcionarios”, detallan.
Salud de Óscar Stark
Sobre el estado de salud de Óscar Stark, la institución asegura que se constituye como “la máxima prioridad en este momento”.
“La institución se mantiene en permanente comunicación y coordinación con su familia, acompañando de cerca su evolución que continúa bajo seguimiento médico”, concluyen.
