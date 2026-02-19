Nacionales
19 de febrero de 2026 - 13:56

Copaco designa a una presidenta interina tras accidente de Óscar Stark

La nueva presidenta interina de Copaco es Natalia Borgognon.
La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) dio a conocer que Natalia Borgognon será la nueva presidenta interina de la institución. Su designación se da tras un accidente que sufrió Óscar Stark.

Por ABC Color

El presidente de Copaco, Óscar Stark, sufrió un accidente de tránsito en motocicleta el fin de semana pasado y hasta ahora permanece hospitalizado. Por esto, la institución anunció hoy la designación de una presidenta interina.

Se trata de Natalia Borgognon, cuya designación se da “a fin de garantizar la continuidad institucional y administrativa”, según un comunicado oficial.

Asimismo, agregan que el objetivo también es asegurar el desarrollo normal de las operaciones, junto a la continuidad de la línea de gestión impulsada previamente por Stark.

“Copaco S.A. reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y la mejora continua en beneficio de los usuarios y funcionarios”, detallan.

Salud de Óscar Stark

Sobre el estado de salud de Óscar Stark, la institución asegura que se constituye como “la máxima prioridad en este momento”.

Óscar Stark, presidente de Copaco.
“La institución se mantiene en permanente comunicación y coordinación con su familia, acompañando de cerca su evolución que continúa bajo seguimiento médico”, concluyen.

