Titular de Copaco, grave pero fuera de peligro tras accidente

El presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Óscar Stark, permanece hospitalizado en un sanatorio privado luego de haber sufrido un accidente de tránsito el pasado domingo.
Allegados del titular de Copaco informaron a ABC Color este miércoles que Stark, quien se hallaba con pronóstico reservado debido a la gravedad de sus lesiones, continúa evolucionando de manera favorable y su vida ya no corre peligro.
El accidente causó daños en los pulmones de Stark, pero estos ya comenzaron a recuperarse. Sin embargo, el paciente permanece inconsciente y sedado.
Además del daño a los pulmones, el titular de la Copaco sufrió varias fracturas.
Accidente de motocicleta
Stark sufrió un percance cuando viajaba en motocicleta en la noche del domingo pasado, en Asunción, y cayó de su biciclo. Fue inicialmente trasladado al Hospital de Trauma, de donde fue derivado a un hospital privado.