18 de febrero de 2026 - 12:04

Titular de Copaco, grave pero fuera de peligro tras accidente

Óscar Stark, presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones.
Luego de haber sufrido un grave accidente de motocicleta el pasado fin de semana, el presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones, Óscar Stark, sigue hospitalizado e inconsciente. Sin embargo, fuentes cercanas indican que su evolución es favorable y su vida ya no corre peligro.

El presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Óscar Stark, permanece hospitalizado en un sanatorio privado luego de haber sufrido un accidente de tránsito el pasado domingo.

Allegados del titular de Copaco informaron a ABC Color este miércoles que Stark, quien se hallaba con pronóstico reservado debido a la gravedad de sus lesiones, continúa evolucionando de manera favorable y su vida ya no corre peligro.

El accidente causó daños en los pulmones de Stark, pero estos ya comenzaron a recuperarse. Sin embargo, el paciente permanece inconsciente y sedado.

Además del daño a los pulmones, el titular de la Copaco sufrió varias fracturas.

Accidente de motocicleta

Stark sufrió un percance cuando viajaba en motocicleta en la noche del domingo pasado, en Asunción, y cayó de su biciclo. Fue inicialmente trasladado al Hospital de Trauma, de donde fue derivado a un hospital privado.