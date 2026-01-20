Fiscalía realizó diligencias en Copaco tras denuncia por desvío

Ayer, el presidente de Copaco, Óscar Stark, dio informaciones sobre un presunto desvío de recursos con pagos simulados de la empresa estatal de telecomunicaciones y los supuestos autores serían dos antiguos funcionarios.

De acuerdo con los datos preliminares, la denuncia refiere a supuestos pagos que habrían sido registrados como transferencias a la Municipalidad de Asunción, pero cuyo destino final habría sido el depósito en cuentas personales de dos funcionarios, al igual que de una tercera persona.

Por el hecho, el Ministerio Público, representado por la fiscala Belinda Bobadilla -como interina-, realizó una serie de diligencias investigativas en la sede de la institución.

Con el objetivo de obtener mayores datos y verificar el funcionamiento del sistema informático contable utilizado por la institución, la comitiva fiscal incautó de unidades de almacenamiento digital y otros elementos informáticos considerados de interés para la investigación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Desvío de casi G. 1.200 millones en Copaco: apuntan a dos funcionarios

Investigación en curso

La comitiva también constituyó en otras entidades con el propósito de continuar con las indagaciones y la recolección de información técnica para el esclarecimiento de lo denunciado, asegura la Fiscalía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El Ministerio Público continuará con las diligencias y el análisis de las evidencias digitales incautadas en el marco de la investigación abierta”, concluyen.

Lea más: Caída de Copaco dejó sin sistema a la Municipalidad de Asunción