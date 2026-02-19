Nacionales
19 de febrero de 2026 - 18:24

Salmonella: riesgo de intoxicación aumenta con intenso calor, recuerda infectólogo

La salmonella puede causar enfermedades gastrointestinales en los seres humanos. Shutterstock

El doctor Miguel Cardozo, director médico del Instituto de Medicina Tropical (IMT), apuntó a que el intenso calor aumenta considerablemente el riesgo de la pérdida de cadena de frío de los alimentos, algo que podría generar una intoxicación por salmonella. “Es una infección bacteriana”, recordó.

Actualmente, la identificación de casos de salmonella es rápida dentro de los hospitales, aunque esto no deja de lado de que se trate de una intoxicación que puede causar una deshidratación bastante grave y principalmente en niños, según el infectólogo Marcos Cardozo, director médico del IMT.

Asimismo, el doctor recordó que se trata de una infección bacteriana y situaciones como el intenso calor, acompañado de los cortes de energía eléctrica, son componentes que podrían causar la pérdida de la cadena de frío de los alimentos.

“No sabemos cómo está la cadena de frío; sobre todo esa mayonesa donde uno consume lomito. Uno debería saber dónde va a comprar y consumir. Con 45°C se destapa ahí una mayonesa y se va a contaminar, uno hasta mete el dedo probando y la mano es la más contaminante”, explicó.

Colonia de salmonella en una placa de agar.

Asimismo, citó que anteriormente se veían más casos de salmonelosis invasiva, una enfermedad grave que afecta al torrente sanguíneo, pero con un diagnóstico más rápido, los casos se redujeron. En lo que refiere al tratamiento de salmonella, recordó que se da con antibióticos, sin embargo, la “resistencia es un problema” para los especialistas.

Sífilis en Paraguay

Por otro lado, el médico reveló que la sífilis es un problema que se considera a diario dentro del sistema de salud, ya que existe un promedio de diez consultas diarias en el Instituto de Medicina Tropical.

Este repunte se vincularía directamente con la falta de uso de preservativo, al igual que una disminución en las campañas de comunicación masiva sobre prevención y una falta de testeos masivos, según indicó Cardozo.

Paquetes de preservativos de colores
Preservativos

En lo que refiere a su contagio, este tiene una proporción de tres personas contagiadas por cada infectado.

Finalmente, instó a las mujeres embarazadas que se realicen una prueba, ya que se trata de una enfermedad prevenible y tratable en caso de ser detectada.

