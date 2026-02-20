Semana del implante coclear: un llamado a la inclusión y el acceso igualitario

Al mismo tiempo, hace un llamado a la sociedad para reflexionar sobre la importancia del acceso equitativo a esta tecnología que transforma vidas. El implante coclear no solo representa un avance médico, sino también una oportunidad para derribar barreras que limitan la comunicación y la inclusión de las personas con discapacidad auditiva.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 5% de la población mundial tiene pérdida de audición discapacitante, y en países como Paraguay, el acceso a soluciones auditivas sigue siendo un desafío para muchas familias.

¿Qué es un implante coclear?

“El implante coclear es un dispositivo electrónico, que se instala por un procedimiento quirúrgico en el interior del oído interno, en la cóclea y que permite desarrollar mediante estímulos sonoros las diferentes formas de lenguaje”, define el Dr. Luis Costas, miembro del Consejo asesor internacional de la Fundación Florencia y quien lleva a cabo las operaciones.

El implante sustituye la función del oído interno que se encuentra dañado. Tiene dos partes fundamentales: una parte externa, llamada procesador de sonido, y una interna, que se ubica en el oído interno mediante una intervención quirúrgica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El procesador de sonido recoge y transmite el sonido que capta, codificado digitalmente, a la parte interna del sistema, que convierte dichas señales sonoras en impulsos eléctricos y estimula así el nervio auditivo. Éste envía los impulsos al cerebro, donde se interpretan como un determinado sonido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El implante coclear se utiliza tanto en niños como en adultos que tienen una pérdida auditiva profunda, y en quienes un audífono no les soluciona por la profundidad de la pérdida, según explica el Dr. Luis Costas: “Su objetivo es devolverles la audición y, en el caso de los niños, educarles para que puedan desarrollar el lenguaje”.

Para quienes lo reciben, un implante coclear no es solo un dispositivo; es una herramienta que abre puertas a la educación, el trabajo y la plena integración social. Es una segunda oportunidad para escuchar el mundo y conectarse con su entorno.

Sin embargo, los costos asociados y la falta de información impiden que esta tecnología llegue a quienes más la necesitan.

Un llamado al debate y la acción

La Fundación Florencia invita a todos los sectores —gobierno, sector privado, sociedad civil y medios de comunicación— a debatir sobre cómo garantizar que más paraguayos puedan acceder a implantes cocleares. Además, insta a reflexionar sobre la necesidad de políticas públicas inclusivas sobre la detección temprana de la pérdida auditiva y promuevan el acceso universal.

Un futuro más inclusivo

El Día del Implante Coclear es una oportunidad para recordar que la inclusión comienza con el acceso. La Fundación Florencia reafirma su compromiso con la comunidad auditiva para capacitar a familias de niños con pérdida auditiva y a profesionales fonoaudiólogos en el campo de la Terapia Auditiva Verbal para que más niños, jóvenes y adultos puedan transformar su vida a través de esta tecnología.

Es importante recordar que ya 7 familias del Paraguay han sido beneficiadas, no solo con tecnología sino con capacitación y rehabilitación en como aprovecharla; causando un impacto real en las vidas de estos niños, que ya demuestran grandes avances en el desarrollo de todo su potencial.

Para más información sobre las actividades de la página web y cómo colaborar, puede visitar esta web, seguir a la fundación en redes Instagram/ Facebook como “Fundación Florencia” o llamar al (0974) 234-778.