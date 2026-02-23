Esto revela Copaco sobre el estado de salud de Óscar Stark

El presidente de Copaco, Óscar Stark Robledo, presenta una “evolución favorable”, tras estar varios días internado por un grave accidente que sufrió en una motocicleta.

“Actualmente se encuentra consciente, interactuando y conversando con sus familiares, en el marco de un proceso de recuperación que continúa mostrando señales alentadoras”, detalla la institución.

De igual manera, detallan que Stark permanece bajo monitoreo y cuidado constante por parte de un equipo médico profesional.

Copaco designó a titular interina

El jueves pasado Copaco dio a conocer la designación de una presidenta interina ante el estado de Stark y con el “fin de garantizar la continuidad institucional y administrativa”, fue designada Natalia Borgognon.

