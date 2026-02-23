¡Perrito cayó a un pozo de más de 35 metros y fue rescatado!

Bomberos voluntarios de Ypané lograron rescatar con vida a un perro que cayó a un profundo pozo en la Compañía Rosado Guasu, donde permaneció atrapado por más de un día.
El pozo en cuestión tiene más de 35 metros de profundidad y para acceder a él, los bomberos planificaron un trabajo que tuvo resultado positivo. En la publicación que los bomberos compartieron en sus redes, comentan que la labor de rescate fue realizada de forma segura y demandó alrededor de 90 minutos.
Luego de la heroica y exitosa tarea, los voluntarios entregaron el perrito a su familia.