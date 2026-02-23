Nacionales
23 de febrero de 2026 - 12:48

¡Perrito cayó a un pozo de más de 35 metros y fue rescatado!

Momento del rescate del perrito que cayó a un pozo en Ypané
Momento del rescate del perrito que cayó a un pozo en YpanéBomberos de Ypané

Un perrito fue rescatado de un pozo de más de 35 metros, donde permaneció atrapado durante más de un día. El animal fue devuelto a su familia gracias al trabajo de los bomberos de Ypané.

Por ABC Color

Bomberos voluntarios de Ypané lograron rescatar con vida a un perro que cayó a un profundo pozo en la Compañía Rosado Guasu, donde permaneció atrapado por más de un día.

Foto que evidencia la profundidad del pozo donde cayó el perrito
Esta es la profundidad del pozo donde cayó el perrito

El pozo en cuestión tiene más de 35 metros de profundidad y para acceder a él, los bomberos planificaron un trabajo que tuvo resultado positivo. En la publicación que los bomberos compartieron en sus redes, comentan que la labor de rescate fue realizada de forma segura y demandó alrededor de 90 minutos.

Foto de los bomberos que trabajaron en el rescate de un perrito en Ypané
Bomberos que trabajaron en el rescate

Luego de la heroica y exitosa tarea, los voluntarios entregaron el perrito a su familia.

