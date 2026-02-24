San Juan Bautista: recomiendan estudio de contaminación que generaría planta de tratamiento de efluentes

Hugo Espinoza, residente de la capital de Misiones, advirtió que la falta de un tratamiento adecuado en la planta de residuos cloacales podría generar riesgos ambientales y sanitarios. Señaló que los efluentes desembocan en un curso de agua que atraviesa varias zonas, poniendo en riesgo cultivos y a quienes dependen de este recurso.

“Esta planta descarga los residuos directamente en un curso hídrico, lo que puede resultar extremadamente peligroso. Uno de los principales riesgos para la comunidad es la emanación de olores, ya que la mayoría de los microorganismos liberan gases que generan mal olor”, explicó.

Espinoza advirtió que estos gases contienen un alto grado de contaminantes, capaz de provocar enfermedades respiratorias, dérmicas y otras afecciones de la salud. Por ello, instó a la institución responsable de la planta a realizar con urgencia la toma de muestras y un análisis exhaustivo para prevenir daños mayores a la población sanjuanina.

El profesional indicó que teóricamente el sistema de esta planta de tratamiento es mediante lagunas que cumplen procesos biológicos de degradación, decantación y tratamiento solar. Detalló que el primer paso es el tratamiento físico, donde los materiales de mayor tamaño son retenidos en rejillas y desarenadores.

Posteriormente se desarrolla la sedimentación, proceso en el que la materia orgánica más pesada se deposita en el fondo por acción de la gravedad, quedando en la superficie un agua aparentemente más clara, aunque aún no apta ni completamente tratada.

El segundo proceso, considerado el más importante, es el biológico. En esta etapa, microorganismos aerobios y anaerobios consumen la materia orgánica, permitiendo que el agua alcance un nivel de limpieza relativo dentro del sistema de tratamiento.

Finalmente, se realiza la desinfección, que debería aplicarse mediante hipoclorito, cloro o radiación solar, con el objetivo de eliminar microorganismos patógenos causantes de enfermedades.

Por su parte, el jefe regional de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), Carlos Meza, indicó que están realizando las gestiones ante la central para que puedan venir profesionales a verificar la planta de tratamiento de residuos cloacales.

Recordó que en la institución regional de Misiones “no contamos con el equipo necesario, ni tampoco contamos el personal idóneo para acudir de manera inmediata ante las diversas situaciones que se presentan con relación al alcantarillado sanitario y la planta de tratamiento; tenemos que recurrir ante la central, a la cual ya presentamos los inconvenientes que tenemos sobre este caso”, explicó.