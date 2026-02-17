San Juan Bautista: vecinos se movilizan otra vez por malos olores de la planta de tratamiento cloacal

Un problema que vuelve a aparecer en el barrio Paso Naranja de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, son los malos olores que despiden las piletas de la planta de tratamiento de residuos cloacales del sistema de alcantarillado sanitario.

En ese sentido, los vecinos mencionaron que en ciertos horarios es inaguantable permanecer en el lugar, ya que el mal olor invade toda la zona y se intensifica principalmente con estos días de intenso calor que se están registrando. Indicaron además que ya recurrieron a todas las instancias correspondientes, pero no obtuvieron respuestas favorables.

“Específicamente desde el año 2015, cuando iba a empezar este emprendimiento de planta de tratamiento de residuos cloacales en la ciudad, con este grupo de vecinos ya hemos hecho las denuncias de lo que iba a acontecer. A esta fecha de febrero del año 2026, ya prácticamente es insoportable, es irrespirable esta situación”, comentó Denis Morínigo, vecino del barrio.

“Las piletas colectoras del residuo líquido prácticamente están generando un olor irrespirable en determinados horarios y con este calor se acrecienta. Nuevamente estamos haciendo los reclamos por donde corresponde, tanto a la ESSAP, la municipalidad y otras instituciones, con la intención de que se realice la limpieza y el mantenimiento como corresponde”, agregó.

En total son siete piletas que prácticamente están en desuso, ya que se encuentran totalmente llenas de malezas, pirisal y camalotes, lo que obstaculiza los conductos por donde se debe drenar el agua entre las piletas, explicó Morínigo.

Por su parte, Adelaida González, otra de las vecinas afectadas, señaló que están viviendo una situación muy crítica en el barrio y que numerosos vecinos se encuentran perjudicados. Indicó que aproximadamente 25 casas están directamente afectadas y se encuentran a no más de 50 metros de las piletas.

“Quiero aclarar que no estamos en contra del sistema. Lo que pedimos es que las autoridades cumplan con su responsabilidad, que se realice la limpieza y el tratamiento adecuado para que podamos vivir tranquilamente. Lo que falta es voluntad para que esto funcione como corresponde”, manifestó la vecina.

Según el proyecto original del sistema de alcantarillado sanitario y construcción de la planta de tratamiento cloacal, la obra estaría beneficiando de gran manera a los ciudadanos de San Juan Bautista.

En la planta de tratamiento, el plano contempla la construcción de siete piletas conectadas entre sí, de modo que los microorganismos propios realicen de manera natural el tratamiento de las aguas residuales.

Además, para no afectar a los vecinos más cercanos con los olores que expedirán las piletas, se preveía la plantación de eucaliptos alrededor de cada una, que servirían como barrera natural.

“Según el proyecto, estas instalaciones debían estar rodeadas de plantas de eucalipto, pero a simple vista lo único que hay es maleza. Está totalmente abandonados. Hacemos los reclamos y nadie se acerca a hablar con nosotros ni a decirnos que esta situación se va a resolver. No hay plantas ni mantenimiento”, agregó González.

El encargado regional de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), Carlos Meza, mencionó que se recibieron los reclamos de los ciudadanos y que están realizando las gestiones correspondientes ante ESSAP central para que, lo antes posible, vengan los técnicos a solucionar el inconveniente.

Costo de obras e inconvenientes presentados

Según el informe del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la construcción de la red de alcantarillado sanitario comenzó en agosto de 2019, a cargo del Consorcio Aguas del Paraguay, adjudicado en noviembre de 2018, cuya firma de contrato se realizó en febrero de 2019. La inversión de la obra condominial de San Juan es de G. 6.441 millones.

Tras evaluar esta situación y sus implicancias, se optó por recurrir a la figura de cesión del contrato, prevista en la cláusula 17, inciso A, del contrato firmado con el contratista inicial.

Mediante un convenio modificatorio, la ejecución pasó a manos del Consorcio Cuatro Ciudades, conformado por las empresas Ginsa S. A. y Yatytá S. A. Luego de este proceso, los trabajos se reiniciaron y la obra fue entregada en el año 2022.

El Programa de Saneamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Región Oriental del Paraguay está financiado con una cooperación no reembolsable de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fondos locales como contrapartida.