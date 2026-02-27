Fin de semana largo: así funcionará Migraciones durante el feriado del lunes

Debido al traslado del feriado por el Día de los Héroes, las oficinas administrativas permanecerán cerradas, aunque se garantiza la operatividad en los puntos de entrada y salida del país, indican desde la Dirección de Migraciones.
Cronograma de atención al público del lunes
- Sede central y oficinas administrativas (Asunción): cerradas.
- Oficinas de Admisión en el interior del país: cerradas.
- Controles fronterizos y aeroportuarios: abiertos en horario habitual.
Los puestos de control en fronteras y aeropuertos funcionarán las 24 horas o en sus turnos regulares para asegurar el flujo de viajeros.
Los trámites de radicación y gestiones administrativas se retomarán con normalidad el martes 3 de marzo.
¿Por qué es feriado y por qué se pasó al lunes?
El 1 de marzo se conmemora el Día de los Héroes en Paraguay, una fecha de profundo peso histórico que rinde homenaje al Mariscal Francisco Solano López y a todos los caídos en la batalla de Cerro Corá (1870), evento que marcó el fin de la Guerra contra la Triple Alianza.
Aunque la fecha histórica es el domingo 1 de marzo, el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto N° 5508/2026, dispuso el traslado del feriado al lunes 2 de marzo.
Esta medida busca fomentar el turismo interno y el descanso.
Recomendaciones para viajeros
- Antes de salir hacia la frontera, asegurarse de tener la cédula de identidad o pasaporte vigentes.
- Si necesita certificados de movimiento migratorio o renovar permisos, deberá esperar a la reapertura de las oficinas el martes.
- Se espera una alta afluencia de personas en los puentes internacionales y aeropuertos, por lo que se recomienda acudir con tiempo extra.