Departamento de Identificaciones no atenderá este fin de semana largo

En la mañana de este miércoles, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional informó que la atención al público quedará suspendida el día sábado 28 de febrero del corriente hasta el lunes 2 de marzo, feriado nacional.
La suspensión tiene como objetivo realizar la actualización del Sistema de Identificación Automática por Huellas Dactilares (AFIS), herramienta tecnológica de la Policía Nacional para fortalecer los procesos de identificación y seguridad, para la emisión de los documentos.
El comisario León Almirón explicó que el Departamento de Identificaciones permanecerá cerrado el próximo sábado 28 de febrero por mantenimiento del sistema informático y actualización de programas.
El lunes 2 de marzo también estará cerrado por el feriado nacional trasladado, indicó.
Para el martes se tiene previsto que se realice la reapertura en horario habitual: desde las 06:00 hasta las 21:00, en la sede central ubicada sobre la avenida Boggiani, de la capital del país.
Finalmente, señaló que la fecha no es de alta demanda y que el horario pico es a partir de las 09:00, por la mañana, mientras que por la tarde, la “hora pico” es las 13:00.