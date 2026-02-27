kits de útiles escolares no llegaron a todos los estudiantes de Misiones, pero prometen reponer

En esta jornada se realizó la entrega de los kits de útiles escolares en todo el país y, en ese sentido, en la capital departamental de Misiones se realizó dicha actividad, pero la situación fue que en varias instituciones educativas se reportaron faltantes de los mismos y los directores tuvieron que realizar algunas gestiones para tratar de cubrir dichas faltas.

La directora de la Escuela Básica Nº 875 General Eduardo Marcelino Sánchez, Matilde Azcona manifestó que encontraron faltante en varios grados de los kits escolares, y tuvo que trabajar con otros colegas directores para realizar el intercambio de los útiles, pero de igual manera sigue con faltas para un grado.

“Estuve trabajando con los compañeros directores; intercambiamos los kits y así pude reponer en varios grados donde tenían faltantes. Este año contamos con una matriculación de 195 alumnos y, gracias a Dios, actualmente me falta cubrir solo un grado, que es el sexto, para seis alumnos, la cual ya estamos realizando las gestiones para que esos niños también puedan contar con sus útiles escolares”, señaló Azcona.

Por su parte, la directora departamental de Educación, Feliza López, explicó que los faltantes de los kits de útiles escolares se deben a una dinámica de movilidad de los estudiantes, la cual significa que los alumnos cambian de institución educativa para el año siguiente y allí varía la cantidad de matriculados.

“Existen faltantes porque hay una dinámica por la movilidad de los estudiantes que el año pasado estuvo en tal institución y migró al año siguiente. Entonces, por eso va a haber algunos faltantes. Pero eso no significa que los alumnos no van a tener sus kits de útiles escolares, porque automáticamente ya se hace la reposición.”, indicó López.

La misma agregó que ya iniciaron con el proceso de reposición de los kits escolares en las instituciones donde se cuenta con faltantes; se busca en qué institución escolar se cuenta con sobrante y eso se lleva a donde falta.