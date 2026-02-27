Padres denuncian falta de docente en escuela de San Antonio

Padres de familia de la Escuela Básica Número 3.222 Cerrito, ubicada en esta ciudad, elevaron una denuncia formal ante la falta de docentes para el inicio del ciclo lectivo.

La situación más crítica se registra en el segundo grado, donde un grupo de 48 alumnos se encuentra actualmente sin profesor encargado.

Según manifestaron los denunciantes, la cantidad de estudiantes en una sola aula supera ampliamente las recomendaciones pedagógicas, dificultando cualquier posibilidad de aprendizaje efectivo en estas condiciones de hacinamiento y desatención.

Los padres ya han formalizado su reclamo ante la dirección de la institución, exigiendo la gestión urgente de rubros docentes ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para garantizar el derecho a la educación de sus hijos.

Lea más: Inicio de clases: más de 300 alumnos sin mobiliario en una escuela de Pedro Juan Caballero

El pasado lunes 24 de febrero, el presidente Santiago Peña pretendió realizar un discurso motivacional en el primer día de clases en el Colegio Nacional Ysaty, de Asunción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pidió a los jóvenes compromiso, ganas y dedicación, mientras el compromiso y la dedicación de su Gobierno no se vio en escuelas que comenzaron sin aulas, con muebles chinos rotos y frutas de Hambre Cero descompuestas. También faltan rubros docentes y kits escolares.