Alertan que subsidio a electrointensivas costará US$ 80.000 millones

La exviceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese, lanzó una dura advertencia sobre el futuro financiero de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Según la experta, la reciente promulgación de los decretos 5306 y 5307 —firmados el pasado 16 de enero— representa un “vaciado” institucional que compromete el patrimonio público en favor de grandes capitales privados.

Canese explicó que estas normativas amplían beneficios tarifarios excesivos a industrias electrointensivas, incluyendo sectores de inteligencia artificial y producción de hidrógeno, además de mantener ventajas para la criptominería.

“Con estos decretos ni siquiera se cobran los costos. No es que vamos a recibir beneficios, sino que habrá un subsidio que la ciudadanía tendrá que asumir”, señaló, estimando el perjuicio total en unos 80.000 millones de dólares.

Uno de los puntos más críticos de la denuncia es la vigencia de estas tarifas, que quedarían congeladas por 15 años. Según Canese, mientras estas empresas consumen volúmenes masivos de energía a precios “regalados”, el déficit operativo resultante se trasladará inevitablemente a las facturas de luz de los usuarios residenciales y pequeños comercios.

Finalmente, la exviceministra instó a realizar una investigación profunda para identificar a los responsables de la aprobación de estos decretos, emitidos durante el receso administrativo, calificando la medida como un daño directo al patrimonio nacional que hipoteca los recursos energéticos del país por la próxima década y media.