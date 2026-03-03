Nacionales
03 de marzo de 2026 - 22:17

Ante varios focos, militares refuerzan combate al fuego en Quiindy

Militares fueron hasta el distrito de Quiindy para combatir el incendio.
PARAGUARÍ. En el distrito de Quiindy se declararon en emergencia ante varios frentes de focos de incendio y recibieron apoyo de militares del Comando de Artillería para combatir las llamas. En total, en el departamento se intervino en 11 incendios de pastizales en distintos distritos, mientras uno de gran magnitud continúa activo en San Roque González.

Por Emilce Ramírez

El capitán general del Cuerpo de Bomberos Tavapy–San Roque González, Rodrigo Giménez, informó que los siniestros se registraron en los distritos de Paraguarí, Carapeguá, San Roque González y Quiindy, donde las compañías trabajaron intensamente para contener el avance del fuego.

En la fecha se registraron más de 11 focos de incendios en el departamento de Paraguarí.
En Quiindy, la magnitud y simultaneidad de los focos obligó a solicitar apoyo a diferentes cuarteles de bomberos. Hasta el lugar acudieron además militares del Comando de Artillería de Paraguarí, quienes colaboraron en las tareas para controlar la situación.

En San Roque González, específicamente en la compañía Cerrito, los voluntarios continúan combatiendo un incendio que se inició hace aproximadamente una hora, pero llevan combatiendo más de seis horas diferentes focos de incendios que se registraron entre este distrito y Quiindy.

Por su parte, la presidenta de los bomberos de Carapeguá, Marta Miranda, reportó que en Carapeguá, en inmediaciones del arroyo Caañabé, también se registró un incendio de pastizal que ya fue controlado por los bomberos voluntarios del municipio.

Los bomberos de San Roque González siguen combatiendo incendio de pastizales en zona de Cerrito.
Las autoridades reiteraron el llamado a evitar la quema de basura y pastizales, especialmente en jornadas de altas temperaturas y fuertes vientos, para prevenir nuevos focos de incendio en el departamento.