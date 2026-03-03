Ante varios focos, militares refuerzan combate al fuego en Quiindy

El capitán general del Cuerpo de Bomberos Tavapy–San Roque González, Rodrigo Giménez, informó que los siniestros se registraron en los distritos de Paraguarí, Carapeguá, San Roque González y Quiindy, donde las compañías trabajaron intensamente para contener el avance del fuego.

En Quiindy, la magnitud y simultaneidad de los focos obligó a solicitar apoyo a diferentes cuarteles de bomberos. Hasta el lugar acudieron además militares del Comando de Artillería de Paraguarí, quienes colaboraron en las tareas para controlar la situación.

En San Roque González, específicamente en la compañía Cerrito, los voluntarios continúan combatiendo un incendio que se inició hace aproximadamente una hora, pero llevan combatiendo más de seis horas diferentes focos de incendios que se registraron entre este distrito y Quiindy.

Por su parte, la presidenta de los bomberos de Carapeguá, Marta Miranda, reportó que en Carapeguá, en inmediaciones del arroyo Caañabé, también se registró un incendio de pastizal que ya fue controlado por los bomberos voluntarios del municipio.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar la quema de basura y pastizales, especialmente en jornadas de altas temperaturas y fuertes vientos, para prevenir nuevos focos de incendio en el departamento.