Celebrarán los 390 años de fundación de Piribebuy con un festival artístico

La celebración se llevará a cabo este sábado 7 de marzo, desde las 20:30, en el Paseo de los Héroes y Heroínas, con acceso libre y gratuito. Se espera una importante concurrencia de pobladores y visitantes que cada año acompañan esta fecha significativa para la denominada “Ciudad Heroica”.

La figura central de la noche será la cantante paraguaya Mily Brítez, ganadora del Poncho Para’i de Oro 2026, quien se presentará junto a su grupo con un repertorio que promete conectar con el público a través de la música nacional.

Diversidad de artistas

El festival contará, además, con la participación de Roscer Díaz, Alma Negra, Sara Santacruz, Juanjo Garcete, Luján Estigarribia, el elenco Piribebuy Jeroky, Las Botelleras, The Classic, Grupo Tercera Capital y el Taller Municipal de Danza Heroínas de Piribebuy, ofreciendo una variada propuesta artística que incluirá distintos géneros musicales y expresiones culturales.

Día Nacional del Poncho Para’i de 60 Listas

La jornada también tendrá un significado especial al recordarse el Día Nacional del Poncho Para’i de 60 Listas y el valioso trabajo de las tejedoras locales.

Esta prenda tradicional no solo representa una pieza artesanal de gran calidad, sino que forma parte esencial de la identidad cultural de la ciudad y constituye un símbolo reconocido del Paraguay.

El intendente Blas Gini (PLRA) destacó que el principal objetivo del festival es fortalecer el sentido de pertenencia de los pobladores, promover el talento artístico local y regional, y mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad cultural de la comunidad. Resaltó que estas actividades permiten generar espacios de integración familiar y dinamizar la economía local, beneficiando a emprendedores y trabajadores de la zona.

De esta manera, Piribebuy celebrará un nuevo aniversario reafirmando su rica historia, su herencia cultural y el orgullo de su gente, en una noche que promete música, emoción y un verdadero encuentro ciudadano, dijo.

