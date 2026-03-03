Cinco precandidatos con antecedentes de corrupción buscan la intendencia en distritos de Paraguarí

El exdiputado y también exgobernador del departamento, Tomás “Ever” Rivas, conocido por la causa “Casero de Oro”, lanzó su candidatura a la intendencia de Ybycuí por el movimiento independiente “Esperanza, Reencuentro y Bienestar”. Rivas fue diputado durante el periodo 2018-2023.

En ese entonces fue investigado por estafa tras descubrirse que sus caseros particulares cobraban de la Cámara de Diputados.

En abril de 2021 reparó el daño patrimonial pagando G. 121.208.000, previo acuerdo con el entonces presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana. En abril de 2024, el Tribunal de Sentencia de Asunción dictó el sobreseimiento definitivo del exlegislador, argumentando que el daño ocasionado al Estado ya había sido reparado.

Paraguarí: intendente actual con condena y denuncias

El actual intendente de Paraguarí, Marcelo Simbrón Pintos, quien busca la reelección se postula por el Movimiento Colorado Añeteté, fue condenado en diciembre de 2024 a 3 años y ocho meses de pena privativa de libertad por hechos de lesión de confianza y administración en provecho propio. La defensa técnica apeló y la causa debe definir la Corte Suprema de Justicia.

Junto al exintendente de Nueva Colombia, Nelzo López, condenado a 8 años de cárcel, están acusados de haber cobrado 73 cheques por G. 1.123.695.000 sin documentación de respaldo.

Simbrón Pintos también enfrenta otra denuncia presentada por la Contraloría General de la República (CGR) ante la Unidad Penal de Paraguarí por presuntos hechos de “lesión de confianza” por G. 162 millones.

En esta causa también está denunciada la exintendenta Lorena Burgos de Baruja, cuñada del viceministro del Urbanismo, Juan Carlos Baruja. La denuncia se basa en el Informe Final de Fiscalización Especial Inmediata (FEI) correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024, complementado con verificaciones in situ realizadas en marzo de 2025.

Acahay: exintendentes con investigaciones sobreseídas

El precandidato por el PLRA, Alejo Fretes Prieto, fue imputado en 2016 por la presunta comisión de hechos punibles contra el patrimonio y lesión de confianza, que habrían afectado a las arcas de la Municipalidad durante su administración (2010-2015).

El fiscal Rafael Ojeda lo imputó por un presunto perjuicio a las arcas municipales que ascendería a G. 3.000 millones. El Ministerio Público nunca lo acusó y la causa fue sobreseída.

Otro exintendente y precandidato, Alcides Sosa Báez (Fuerza Republicana), quien fue investigado en 2020 por supuestos hechos de lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos falsos, relacionados con la administración 2019-2020 y un presunto perjuicio patrimonial superior a G. 13.000 millones.

En junio de 2025, el juez de Garantía de Carapeguá Hilario Bustos, dictó el sobreseimiento definitivo por presentación extemporánea de la acusación a cargo del ex agente fiscal Darío Villagra.

La Colmena: exintendente con suspensión condicional

Mario Iván Melgarejo Florentín, precandidato de Honor Colorado y exintendente durante 2015-2020, fue denunciado por concejales por presuntos hechos de lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. El Ministerio Público investigó un perjuicio patrimonial de G. 91.738.000.

El fiscal solicitó elevar el caso a juicio oral y público, pero el juez de Ybycuí, Guillermo Ortega, otorgó en febrero de 2024 la suspensión condicional del procedimiento. Aún se mantiene la obligación de devolver la suma mencionada en un plazo de tres años.

Fiscalía investiga a otros precandidatos que buscan reelección

Otros precandidatos denunciados ante la fiscalía por presuntas irregularidades y que buscan la reelección son los intendentes actuales de Ybycuí: María Cristina Servín Franco (Movimiento Acción y Renovación Colorada). La denuncia, por una presunta malversación de fondos públicos que superaría los G. 3.000 millones, fue presentada por un grupo de concejales ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).

Asimismo, el actual intendente de Mbuyapey, Luis Carlos Rojas (Fuerza Republicana), quien busca la reelección, fue denunciado ante el Ministerio Público por presunta corrupción, por un monto a determinar. La investigación se encuentra a cargo del agente fiscal de la Unidad Penal de Ybycuí, Oscar Fernández.