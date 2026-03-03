Ministro de Justicia promete “grandes obras” en infraestructura penitenciaria

Este martes, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, ofreció a medios de comunicación un recorrido por la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en Asunción, donde fueron exhibidas las antiguas “celdas VIP” que solían albergar a algunas de las personas privadas de su libertad de mayor perfil en esa cárcel y ahora fueron convertidas en oficinas administrativas.

Esa conversión tuvo lugar tras el traslado de internos de Tacumbú a otras cárceles inauguradas recientemente y el ministro Nicora dijo que el Gobierno tiene planeado llevar a cabo “grandes obras de infraestructura” penitenciaria este año.

Solo en Tacumbú se llevaron a cabo intervenciones que implicaron una inversión de unos 400 millones de guaraníes, comentó.

Falta capital humano

El ministro enfatizó que la “transformación” del sistema penitenciario paraguayo no solo implica inversión, sino también la “reinversión” de recursos ya disponibles.

Puso como ejemplo el uso de implementos retirados de la excárcel de mujeres Buen Pastor, como acondicionadores de aire o muebles, en otros centros penitenciarios.

El ministro de Justicia agregó, sin embargo, que aún es necesario invertir en “capital humano” y mejorar la infraestructura del sistema penitenciario en Paraguay.