Promulgan reforma que permitirá reducir condenas en penitenciarías

El titular del Poder Ejecutivo, Santiago Peña, promulgó la ley “Que modifica varias disposiciones contenidas en la Ley N° 5162/14 ‘Código de Ejecución Penal para la República del Paraguay’”. En su cuenta de X, Peña dijo que la Ley 7621 busca crear incentivos reales para que más personas privadas de libertad se involucren activamente en procesos de reinserción, tal como lo establece la Constitución Nacional.

“Esta ley dispone que el trabajo, el estudio y las capacitaciones concluidas puedan traducirse en la reducción de días o meses de condena. No se trata solo de cumplir una pena, sino de aprovechar ese tiempo para formarse, aprender y prepararse para la vida en libertad”, refiere Peña.

Conforme a los datos, la propuesta tiene como finalidad reforzar el principio de progresividad de la pena, promoviendo que las personas condenadas y, en determinados casos, también las procesadas encuentren en la educación y el trabajo herramientas reales para su rehabilitación y futura reinserción en la sociedad.

Según el documento, la modificación de los artículos 120, 121 y 122 busca precisar y ordenar las reglas de la redención ordinaria y extraordinaria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“La nueva redacción amplía y especifica los beneficios asociados al trabajo penitenciario, la educación básica y media para jóvenes y adultos, la formación universitaria y los programas de capacitación en oficios habilitados por el Ministerio de Justicia”, subraya el texto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ministerio de Justicia y la UIP acuerdan promover la reinserción penitenciaria

De acuerdo con la propuesta, serán sujetos de este beneficio los internos condenados a una pena privativa de libertad mayor a tres años que se encuentren en el período de tratamiento, en un establecimiento cerrado ordinario o semiabierto, y que posean una conducta calificada como muy buena, conforme a las disposiciones expresas de este Código.

Estos podrán ser beneficiados con el régimen de redención ordinaria, por el cual se restará un día de la condena por cada dos días de trabajo o estudio, se resalta en el proyecto.

En el debate legislativo, el diputado Édgar Olmedo (ANR-HC), señaló que “se busca incorporar modificaciones en el régimen de redenciones establecidas en la presente ley, con incentivos que favorezcan la incorporación de la mayor cantidad de personas privadas de libertad a los programas de reinserción implementados por el Ministerio de Justicia”.

Los diputados Antonio Buzarquis (PLRA), Rodrigo Blanco (PLRA), Yamil Esgaib (ANR-HC) y Alejandra Zena (Cruzada Nacional) acompañaron la moción del diputado Olmedo. Por su parte, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) refirió que el proyecto necesitaba mayor análisis.

Lea más: Falta de inversión estatal en reinserción agrava crisis penitenciaria, advierte experta

“Redención ordinaria”

La ley promulgada establece que para la “redención ordinaria”, se entenderá por un día la suma de horas de trabajo penitenciario y estudio, ya sea en educación básica, educación bilingüe para personas jóvenes y adultas, educación media para jóvenes y adultos, educación universitaria o capacitación en oficios aprobada por el Ministerio de Justicia, por un total de ocho horas, aun cuando dicho tiempo se haya completado en días distintos.

Indica, además, que cuando las horas y los días de trabajo o estudio formen parte de una etapa o módulo completo, se aplicará la “redención extraordinaria”.