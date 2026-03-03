Nacionales
03 de marzo de 2026 - 18:28

Multitudinario inicio del jubileo por los 50 años de la Diócesis de Coronel Oviedo

Presencia multitudinaria en el lanzamiento del jubileo de la Diocesis de Coronel Oviedo.
CORONEL OVIEDO. El jubileo diocesano por los 50 años de creación de la Diócesis de Coronel Oviedo se inició el domingo 1 de marzo y se extenderá hasta el 20 de diciembre de 2026. El lanzamiento oficial se realizó en la tarde del domingo en la plazoleta de la Catedral Virgen del Rosario, con una multitudinaria presencia de fieles provenientes de distintas parroquias y oratorios del departamento de Caaguazú.

Por Víctor Daniel Barrera

El lema de esta celebración es “Caminando con María detrás de Jesús”, y busca fortalecer la conciencia del pueblo de Dios en su caminar hacia la “tierra prometida”, resaltando valores como la generosidad divina, la libertad y la liberación.

La propuesta apunta a que los creyentes, en respuesta a esa generosidad, reafirmen su compromiso con la fe y con la comunidad.

El obispo de la diócesis, Juan Bautista Gavilán, expresó que la Iglesia local desea agradecer los 50 años de trayectoria pastoral en Coronel Oviedo mediante este jubileo, como una forma de reconocer la misericordia de Dios a lo largo de estas cinco décadas.

Señaló además que se están preparando diversas actividades para todos los devotos que acuden a la diócesis, con el objetivo de promover una mejor conducta, fortalecer la solidaridad con los demás y valorar las riquezas naturales y la belleza del departamento de Caaguazú.

Finalmente, indicó que el propósito central es agradecer a Dios por estos 50 años de expansión de la palabra y por todo lo que se ha logrado en la vida de las personas durante este tiempo, reafirmando el compromiso evangelizador de la Iglesia en la región.