Multitudinario inicio del jubileo por los 50 años de la Diócesis de Coronel Oviedo

El lema de esta celebración es “Caminando con María detrás de Jesús”, y busca fortalecer la conciencia del pueblo de Dios en su caminar hacia la “tierra prometida”, resaltando valores como la generosidad divina, la libertad y la liberación.

La propuesta apunta a que los creyentes, en respuesta a esa generosidad, reafirmen su compromiso con la fe y con la comunidad.

El obispo de la diócesis, Juan Bautista Gavilán, expresó que la Iglesia local desea agradecer los 50 años de trayectoria pastoral en Coronel Oviedo mediante este jubileo, como una forma de reconocer la misericordia de Dios a lo largo de estas cinco décadas.

Señaló además que se están preparando diversas actividades para todos los devotos que acuden a la diócesis, con el objetivo de promover una mejor conducta, fortalecer la solidaridad con los demás y valorar las riquezas naturales y la belleza del departamento de Caaguazú.

Finalmente, indicó que el propósito central es agradecer a Dios por estos 50 años de expansión de la palabra y por todo lo que se ha logrado en la vida de las personas durante este tiempo, reafirmando el compromiso evangelizador de la Iglesia en la región.