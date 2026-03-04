Meteorología: alertan de más lluvias y tormentas eléctricas hoy en Paraguay

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde las 5:00 está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” con posible caída de granizo – en dos departamentos de la Región Occidental: Alto Paraguay y el noroeste de Boquerón.

Se espera que el clima se mantenga inestable, con posibles lluvias y tormentas en la mayor parte del país, mañana jueves y al menos hasta el viernes.

Se mantiene el calor

El ambiente se mantiene caluroso y hoy se esperan temperaturas máximas de 37 grados centígrados en Asunción, 36 en Ciudad del Este, 34 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco.

Los índices se mantendrían similares mañana y bajarían levemente el viernes.