Clima
04 de marzo de 2026 - 05:22

Meteorología: alertan de más lluvias y tormentas eléctricas hoy en Paraguay

Imagen sin descripción
Crédito: Oscar van der Velde

Este miércoles volvería a registrar precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del país. Dos departamentos están en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” durante la primera parte de la mañana.

Por ABC Color

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde las 5:00 está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” con posible caída de granizo – en dos departamentos de la Región Occidental: Alto Paraguay y el noroeste de Boquerón.

Se espera que el clima se mantenga inestable, con posibles lluvias y tormentas en la mayor parte del país, mañana jueves y al menos hasta el viernes.

Se mantiene el calor

El ambiente se mantiene caluroso y hoy se esperan temperaturas máximas de 37 grados centígrados en Asunción, 36 en Ciudad del Este, 34 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco.

Lea más: Ola de calor: ¿hasta cuándo seguirán las altas temperaturas?

Los índices se mantendrían similares mañana y bajarían levemente el viernes.