Festival Internacional Alborada Misionera reúne a delegaciones de cuatro países y fomenta el intercambio cultural en Misiones

Alborada Misionera es un grupo de amantes de la cultura, que está desarrollando por primera vez en este departamento su festival internacional con delegaciones de Brasil, Colombia, México y Paraguay, con el objetivo de desarrollar un intercambio cultural entre los participantes. La actividad comenzó este miércoles y se extenderá hasta el sábado 7 de marzo.

Para el sábado se programa el festival central en el salón auditorio Agustín Barrios, con presentaciones artísticas de cada país.

El evento consiste en que cada nación participante realice la demostración y exhibición de su artesanía tradicional, sus tradiciones, sus costumbres, su folclore y, por supuesto, sus músicas tradicionales y características.

En ese sentido, la coordinadora del evento, Caterin Estigarribia, indicó que la actividad comenzó en esta jornada con el taller de artesanía, donde cada país mostró sus trabajos, y que el evento se extenderá hasta el sábado 7 de marzo, cuando se desarrollará una serie de actividades como cierre del festival.

“Durante el festival tenemos talleres de artesanía, donde cada país muestra su cultura, sus atuendos y sus bailes. Después tenemos otras actividades, como peñas folclóricas. También se realizarán ferias de emprendedores y de gastronomía, que es nuestro fuerte aquí en Misiones”, indicó la coordinadora.

El Festival Internacional Alborada Misionera es apoyado por el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y Artes Tradicionales. La sección Paraguay existe desde hace más de 30 años, pero en Misiones es la primera edición como Alborada Misionera, ya que es una asociación nueva, aunque con personas con larga trayectoria en cultura, agregó.

Programa central y cierre

La coordinadora señaló que el evento culminará el sábado 7 de marzo con un gran festival. Las actividades comenzarán a las 17:00, con el desfile de los pueblos, que arrancará desde el Colegio Nacional Vasconsellos y culminará en la plaza Mariscal Estigarribia, dando inicio a la feria de emprendedores y gastronómica.

Posteriormente, desde las 20:00, se desarrollará el festival central en el Salón Auditorio Agustín Barrios, donde se podrá disfrutar de la danza y música típica de cada país participante.

Resaltan hospitalidad y las tradiciones

Osvaldo Sánchez, de la delegación mexicana, resaltó la hospitalidad de la gente y las similitudes culturales entre México y Paraguay, especialmente en la música, los colores y los idiomas, comparando el guaraní con el náhuatl, idioma indígena mexicano.

Mencionó, además, que ya probó las bebidas tradicionales del país, como el tereré, el mate y el cocido, y que le resultó interesante aprender sobre su preparación y las tradiciones asociadas, como ofrecer el primer trago a Santo Tomás. También valoró el interés de los locales por conocer su cultura y la apertura con que lo recibieron en cada lugar.