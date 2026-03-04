Un viaje por los grandes clásicos abre el año de la OSCA en el Teatro Municipal

La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) dará inicio a su actividad anual con una velada que propone un recorrido por obras emblemáticas del repertorio clásico y romántico.

El concierto, que tendrá lugar en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi) el jueves 5 de marzo a las 20:00, marcará el comienzo del ciclo “El fabuloso mundo de la música”, una iniciativa que busca ampliar el alcance de la música académica a través de un programa atractivo y accesible.

Bajo la dirección de Luis Szaran, la orquesta presentará un repertorio construido a partir del criterio “mi primer amor con la música clásica”, reuniendo fragmentos y piezas de gran popularidad que abarcan distintos períodos y estilos, desde el barroco hasta el romanticismo y el nacionalismo musical.

La intención es ofrecer una experiencia cercana, que permita tanto a oyentes habituales como a nuevos públicos encontrarse con melodías ampliamente reconocidas y de fuerte impacto emocional.

El programa incluirá la obertura de “La Forza del Destino” de Giuseppe Verdi, la evocadora “La mañana” de “Peer Gynt” de Edvard Grieg y la “Serenata” de Franz Schubert.

También se interpretará el aria de la campanita de “Lakme” de Leo Delibes, una de las páginas más virtuosas del repertorio lírico, junto al vals “Sangre Vienesa” de Johann Strauss y la célebre “Rapsodia Húngara Nro. 2” de Franz Liszt, pieza de gran brillantez orquestal.

El concierto se completará con la “Barcarola” de “Los cuentos de Hoffmann” de Jacques Offenbach y la rapsodia “España” de Emmanuel Chabrier, obra de marcado colorido y carácter festivo.

La velada contará con la participación de invitados especiales. Como solistas se presentarán la soprano Yennifer Gutiérrez y la mezzo soprano Gabriela Arias, mientras que en clarinetes intervendrán Carlos Jara, Rubén Jara, Pedro Miguel Jara y José Cabrera.

La propuesta artística estará acompañada de comentarios a cargo del propio director, junto a la integrante de la orquesta Dulce Acosta, en un formato didáctico que busca contextualizar cada obra y enriquecer la experiencia del público.

“El fabuloso mundo de la música” continuará con presentaciones previstas para el 19 de marzo y el 9 de abril, como antesala de la Temporada Oficial que se iniciará en mayo.

El ciclo es organizado por la Sociedad Filarmónica de Asunción, que celebra 40 años de su creación, en conjunto con la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción.

Con acceso libre y gratuito, la apertura de la Temporada 2026 se presenta como una invitación a reencontrarse con grandes clásicos del repertorio universal, en un concierto que propone celebrar la potencia expresiva y la vigencia de la música sinfónica.