Tras reclamos, Essap repara caño roto en Mariscal López

Cientos de litros de agua se perdieron sobre la avenida Mariscal López esquina Santa Rosa y los motociclistas y transeúntes que circulaban por la zona sufrían numerosos inconvenientes por un caño roto de la Essap.
Un equipo de ABC TV reportó la situación esta mañana, ante la queja de los comerciantes y conductores que circulan por la transitada avenida.
Poco antes de las 9:00, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) informó que ya realizaron la reparación de la tubería averiada.
Dónde hacer reclamos de la Essap
- En el Portal digital de la Essap
- Whatsapp: 0972 377 801
- Tel: +595 21 729 0007 / 162 (R.A.). Línea gratuita: 0800 11 0888.