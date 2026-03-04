Nacionales
04 de marzo de 2026 - 09:29

Tras reclamos, Essap repara caño roto en Mariscal López

Así estaba la avenida Mariscal López por un caño roto de la ESSAP.
Una cañería averiada inundaba la avenida Mariscal López y comerciantes reclamaron a la Essap la falta de respuestas. Tras la difusión mediática, la institución acudió a realizar las reparaciones.

Por ABC Color

Cientos de litros de agua se perdieron sobre la avenida Mariscal López esquina Santa Rosa y los motociclistas y transeúntes que circulaban por la zona sufrían numerosos inconvenientes por un caño roto de la Essap.

Un equipo de ABC TV reportó la situación esta mañana, ante la queja de los comerciantes y conductores que circulan por la transitada avenida.

Poco antes de las 9:00, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) informó que ya realizaron la reparación de la tubería averiada.

