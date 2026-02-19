Por falta de generadores en la Essap, apagón dejó sin agua a miles de usuarios

El gerente de Operaciones, Richard Heurich, explicó que el apagón de energía duró una hora y cuarenta minutos y obligó a suspender el bombeo en la planta principal de Viñas Cue de la Essap, lo que afectó la provisión de agua a la red. “No tenemos generador. Acá hay un consumo de energía demasiado grande y no tenemos gernadores para respaldar esa potencia requerida”, confirmó.

Si bien el sistema volvió a operar tras el restablecimiento eléctrico, la recuperación del servicio no es inmediata debido al tiempo que requiere volver a llenar las tuberías, alegó.

Heurich detalló que existen sectores donde la red tarda más en normalizarse por su configuración y antigüedad. Entre los puntos críticos mencionados se encuentran:

Mariano Roque Alonso

Barrio Nazaret (Asunción)

Algunos barrios de Lambaré

Según indicó, en estas áreas el suministro podría restablecerse completamente en el transcurso de la mañana.

Cuántos usuarios siguen afectados

El gerente señaló que la afectación alcanzó hasta el 50% de los usuarios del sistema, principalmente en Asunción y Central. Solo en la capital existen aproximadamente 230.000 usuarios, por lo que la mitad —o un poco menos— resultó perjudicada por la interrupción del servicio, consideró.

Heurich explicó que, tras un corte eléctrico, la red se vacía y debe volver a cargarse gradualmente, por lo cual no es inmediata la reposición. Además, en zonas con tuberías antiguas y de menor diámetro el llenado es más lento, alegó

El funcionario añadió que el bombeo se reactivó inmediatamente tras el retorno de la energía, pero la recuperación total del sistema depende de la presión y del tiempo necesario para que el agua llegue nuevamente a todos los sectores.