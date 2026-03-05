Tensa sesión en la Junta Municipal por ubicación de planta de tratamiento

Durante la sesión ordinaria, que reunió a los 12 concejales municipales, el debate subió de tono cuando se abordó el tema del lugar donde se pretende construir la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en el marco del proyecto de la defensa costera fase B.

La reunión fue presidida por el titular de la Junta Municipal, Gerardo Valoriani (ANR-HC), quien en varios momentos se mostró visiblemente alterado al responder a algunos de sus colegas que afirmaban no haber tenido conocimiento previo del tratamiento del tema.

“Muchos colegas dicen que no estaban en conocimiento, eso es mentira. Los doce concejales estábamos en conocimiento, además del intendente”, afirmó Valoriani mientras sostenía un documento en la mano y dirigía sus cuestionamientos al pleno.

“Sabemos lo que hacemos, no podemos decir que no sabíamos”, agregó el presidente del legislativo municipal.

La discusión se originó luego de que la Comisión de Infraestructura, integrada por cinco concejales, emitiera un dictamen favorable al pedido del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para avanzar con la construcción de la planta de tratamiento, pero que el lugar no es supuestamente adecuado debido a la cercanía al barrio Villa Aropuerto y pegado al aeropuerto Carlos Miguel Jiménez.

Sin embargo, la concejal del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), María Campias, manifestó que no recuerda que el tema haya sido tratado formalmente en sesión y señaló que incluso revisó el acta enviada a su correo electrónico sin encontrar referencia al punto.

Ante esta situación solicitó una copia del acta correspondiente a la fecha en que supuestamente se habría aprobado el dictamen.

El pedido generó una nueva reacción del presidente Gerardo Valoriani (ANR-HC) quien reiteró que la aprobación se realizó y que el tema fue conocido por todos los miembros del cuerpo legislativo, postura que fue respaldada por concejales de su mismo sector político (ANR-HC).

Otro momento de tensión se produjo cuando seis concejales presentaron una minuta en la que solicitan al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para que busque en otro lado el lugar para la construcción de la Planta de Tratamiento para dar tranquilidad a los vecinos.

La discusión subió de tono porque los 6 concejales solicitaron al presidente que se haga mediante una resolución el pedido, pero el presidente Gerardo Valoriani (ANR-HC) se excusó diciendo que la Junta no tiene la potestad para hacer el pedido por resolución de cambio ”Yo entiendo que nosotros no tenemos potestad de decir que se haga en tal parte, creo que el MOPC es el encargado de esta obra”, indicó.

La concejal Manuela González (ANR- Añetete) reprendió al presidente de la Junta diciéndole que el mismo pone mucha resistencia al tema “Deja de poner resistencia al pedido presidente”, exclamó.

Mientras que la concejal María Campias (PLRA) aclaro al presidente, que la Junta Municipal tiene la potestad como representante de los vecinos de pedir al ejecutivo y al Ministerio de Obras Publicas la reubicación de la planta.

“Tenemos potestad de pedir al ejecutivo y al Ministerio de Obras Publicas la reubicación de la plata de tratamiento, nosotros pedimos y que ellos decidan“, expresó.

El presidente de la Junta, Gerardo Valoriani (ANR-HC), se vio acorralado y viendo que varios sus colegas de su misma línea política de Honor Colorado se retiraron de la sesión tuvo que retroceder y admitir que el pedido salga mediante una resolución.

Durante el debate los miembros de la Junta solicitaron la presencia al menos del viceministro de Obras Publicas y Comunicaciones ingeniero Hugo Arce, para que se traslade hasta la ciudad de Pilar y ponga fin a este conflicto.

Mientras tanto las obras de la planta de tratamiento siguen suspendidas por 15 días por resolución de la Junta Municipal hasta que el MOPC acerque el diseño final de las obras de la defensa costera de Pilar, cuya inversión es de USD 54 millones.