Voluntaria de la Cruz Roja salvó a la madre del presidente Santiago Peña

Lo que inició como un servicio de mediodía rutinario en el exclusivo complejo Jade Park, terminó en una intervención de emergencia que salvó una vida. Marta Aguayo, moza del establecimiento y voluntaria de la Cruz Roja, protagonizó un acto heroico al auxiliar a una comensal que resultó ser la madre del mandatario paraguayo, Santiago Peña.

El incidente ocurrió este jueves cuando la mujer comenzó a tener serias dificultades para respirar tras ingerir un langostino de gran tamaño. Aguayo, atenta a sus clientes, detectó las señales de alerta de inmediato.

“Yo le estaba mirando a mi cliente y cuando veo su reacción, que empuja la mesa y empieza a tener como burbujas en la boca, le pregunto si estaba bien pero no me contesta”, relató Marta.

Al notar que la mujer no podía responder, la trabajadora activó sus conocimientos en primeros auxilios.“Cuando veo que se está asfixiando le hago la maniobra de Heimlich. En ese momento logró expulsar lo que estaba tapando la vía de respiración; un langostino un poco grande es lo que se le quedó atorado”, detalló.

Tras el episodio, la madre del Presidente se retiró del local agradecida, aunque todavía visiblemente afectada por el momento de tensión. “Estaba todavía como en shock, sin comprender lo que había sucedido”, comentó Aguayo.

Este rescate no fue casualidad, pues Marta Aguayo combina diariamente su labor en la gastronomía con su formación técnica en salud.

Según explicó, su jornada se divide entre el servicio y la asistencia médica: “Por la mañana trabajo como moza y por la tarde soy paramédico en torneos deportivos”, comentó a Ñandutí.

Su rápida reacción evitó una tragedia y puso de manifiesto, una vez más, el valor vital de conocer técnicas de reanimación básicas.