Encarnación: temporal destecha escuela y cuatro niños quedaron heridos

Durante la tarde de este viernes, estudiantes de la Escuela Básica N° 287 Mitã Tenonderã de Encarnación fueron asistidos por bomberos voluntarios tras sufrir lesiones durante un temporal.

Mientras desarrollaban clases, el viento generó el desprendimiento del techo de cuatro aulas del pabellón del tercer ciclo de Educación Escolar Básica.

El siniestro ocurrió durante una tormenta que azotó cerca de las 14:00 en la capital de Itapúa, con vientos de hasta 50 km/h y acumulación de más de 60 mm de precipitaciones.

Los estudiantes manifestaron un gran susto, ya que el incidente ocurrió en pleno horario escolar.

La mayoría de ellos fue asistida por descompensaciones y algunos por golpes de ladrillos que cayeron tras el desprendimiento del techo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Edelira: mañana iniciarán las clases en iglesias porque la escuela permanece destechada tras un temporal

Niños asistidos

El reporte de los bomberos voluntarios indica que diez menores fueron asistidos, pero cuatro de ellos, tres niñas y un niño, fueron derivados al Hospital Regional de Encarnación.

En el caso de las niñas, sufrieron golpes en el hombro, mientras que el niño sufrió un golpe cortante en la cabeza. Se trataría de estudiantes del séptimo al noveno grado.

Posteriormente, los docentes resguardaron a los estudiantes y solicitaron a los padres que los retiren de la institución educativa. Afortunadamente, el temporal estuvo presente de manera puntual por pocos minutos en la zona.