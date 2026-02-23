Edelira: mañana iniciarán las clases en iglesias porque la escuela permanece destechada tras un temporal

Más de 100 estudiantes de una escuela rural ubicada en la compañía Pirapey Km 45 del distrito de Edelira no iniciaron las clases este lunes debido a que la Escuela Básica N° 2603 San Roque González de Santa Cruz no se encontraba en condiciones. Un pabellón completo, con seis aulas, quedó prácticamente destechado.

La estructura se vio dañada el pasado jueves, cuando un temporal azotó gran parte del Itapúa con fuertes vientos. La escuela se encuentra en el límite entre los distritos de Itapúa Poty y Edelira, en el noreste del departamento de Itapúa.

Los responsables de la institución manifestaron que se reunieron con la cooperadora escolar y otros padres para abordar la situación. Decidieron iniciar las clases recién este martes, para lo cual gestionaron salones de dos iglesias, ubicadas a dos kilómetros de la institución educativa.

Los templos que funcionarán como escuelas provisorias son la Capilla San Jorge en Itapúa Poty, Km 43, y la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Cristiana, ubicada a 500 metros de la anterior.

Aguardarán reparación

Padres, madres y encargados de la comunidad educativa se encargaron del traslado de las sillas y mesas para que los niños puedan comenzar el año lectivo. Entretanto, las autoridades escolares buscarán coordinar la gestión de la provisión del almuerzo escolar, mientras no cuenten con la infraestructura.

Según el director de la escuela, Marcelino Alegre, la Municipalidad de Edelira se comprometió a gestionar la reparación y conseguir las chapas mediante el gerenciamiento de recursos de urgencia. Estiman que el miércoles se conseguirán los materiales.

Entretanto, esperan que en 15 días puedan terminar las reparaciones para poder volver a las aulas de la escuela de manera segura.

Los docentes manifestaron que la estructura original de la institución data del año 1997, tenía techo de teja, pero fue cambiado en 2020 por el actual, que es de chapa. Lastimosamente, estaba colocada con clavos, lo que generó un desprendimiento ante la exposición a vientos fuertes.

Por su parte, el docente Derlis González refirió que, afortunadamente, el accidente ocurrió en un momento en que no había iniciado el ciclo escolar. Cuentan con 119 matriculados que asisten desde el prejardín hasta el noveno grado.