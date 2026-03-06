Gobernadora de Concepción afirma que expresiones de Beto Ovelar están fuera de lugar

Luego de las declaraciones del senador Beto Ovelar, realizada en el senado, donde la calificaba de “po pohýi”, este viernes, la gobernadora de Concepción se refirió a esas expresiones y dijo que están fuera de lugar.

“Totalmente fuera de lugar, le respeto al senador pero siento tanto que pueda opinar así de mi persona, del trabajo que venimos haciendo como gobierno departamental. Hoy somos el mejor gobierno del Paraguay, haciendo el mejor trabajo no solo en Hambre Cero, sino en inversiones, obras”, sostuvo.

Agregó que: “quizá le llegaron mal las informaciones, Concepción en otros tiempos tuvo otros tipos de autoridades que quizá no estaban tan comprometidas”, expresó.

También resaltó que como gobierno departamental están abiertos a cualquier tipo de control. “Hambre Cero fue el programa con más control no solo en Concepción, sino a nivel país. Diferentes instituciones estuvieron recorriendo las distintas instituciones durante todo el año y si ningún tipo de denuncias”, refirió.

Además recordó que en el departamento de Concepción el programa Hambre Cero en el año 2025 se cerró con éxito. “Terminamos el año sin ninguna denuncia”, aseguró.

“Po pohýi”

El senador cartista dijo “cuando solía reunirme con los amigos, les decía que vaticinaba que íbamos a tener virreyes y señores feudales o señoras feudales, en este caso. Hoy, lo que está ocurriendo en Concepción, a mí no me llama para nada la atención la denuncia que se formula porque yo ya tuve —no solo de ella, sino también de otros gobernadores— Ipo pohý`i lo mitã (que literalmente se traduce: tienen manos pesadas los muchachos, aunque por el contexto tendría otra connotación)”.

La modificación solicitada por Beto Ovelar, del artículo 9 de la Ley 7264/24, que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar, para despojar a la Gobernación de Concepción de la administración de los recursos de Hambre Cero es como una medida ejemplar para la “po pohýi de la gobernadora de Concepción”, aseveró el legislador.

40.000 niños<b> </b>

Un total de 40.000 niños son los beneficiarios del programa Hambre Cero en el departamento de Concepción, distribuidos en 346 instituciones educativas ubicadas en los 14 distritos.

Las empresas encargadas son Blanca Nieves, Ladero Paraguayo y Altair. La primera de ellas posee dos contratos por G. 31.110.408.000 y el otro de G. 124.869.265.500, en tanto que Ladero Paraguayo tiene un contrato por G. 30.049.037.344 y la Altair por G. 113.825.502.700.

Ostentoso festejo<b> </b>

Toda una serie de indignación se generó desde hace aproximadamente dos semanas cuando se empezó a conocer los detalles del ostentoso festejo que se preparaba por los 15 años de la hija de la gobernadora de Concepción.

Toda una estructura traída desde el Brasil para la decoración, las variedad de bebidas, el menú que incluía camarones, pastas, carnes, diversos tipos de ensaladas, además de bebidas como tragos, vino, cerveza y whisky.

Las especulaciones llegaron al punto de que el costo total de la fastuosa fiesta llegaría a G. 2.000 millones.

La gobernadora y su marido, Nelson Rivas, habían mencionado en una conferencia de prensa que el presupuesto que manejaban era de unos 600 millones de guaraníes.