Concepción: concejales departamentales liberales respaldan la decisión de investigar los bienes de la gobernadora

Los concejales departamentales del PLRA dieron a conocer este jueves el comunicado en el que respaldan la decisión de la CGR para investigar los bienes de la gobernadora de Concepción, Liz Natalia Meza (ANR-HC).

El comunicado señala: “Ante los hechos de público conocimiento relacionados con la gobernadora del departamento de Concepción, Dra. Liz Meza, y el inicio de una verificación patrimonial por parte de la Contraloría General de la República, tras denuncias y publicaciones periodísticas sobre una ostentosa fiesta privada, los concejales departamentales de la Bancada Liberal manifestamos cuanto sigue:

Expresamos nuestro firme respaldo a la decisión de la Contraloría General de la República de iniciar un proceso de control y verificación patrimonial. Sostenemos que la transparencia en la función pública no es una opción, sino una obligación ineludible para quienes ejercen cargos de alta responsabilidad institucional. La ciudadanía de Concepción merece respuestas claras, instituciones sólidas y autoridades que administren con responsabilidad, coherencia y ética”.

El escrito difundido este jueves en la parte final menciona: “Como representantes departamentales, ratificamos que con la confianza pública se construye con transparencia, rendición de cuentas y conductas acordes a la investidura del cargo”.

Hambre Cero

La líder de la bancada liberal de la Junta Departamental de Concepción, Analía Ocampos, dijo que si se aprueba que la administración del programa Hambre Cero pase a manos del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y ya no quede en la Gobernación de Concepción, tendría un efecto directo porque las personas que administran no son de la zona.

“Podría afectar de forma directa, creo, porque si uno es gobernador de su departamento sabe mejor las necesidades que hay en cada distrito. Si lo manejan personas del Gobierno nacional, escaparían de sus posibilidades”, argumentó.

Fastuosa fiesta de 15 años

Las decisiones de la CGR y del Gobierno Central fueron tomadas tras el escándalo generado por una fastuosa fiesta de quince años de la hija de la jefa departamental. En un principio, se viralizaron imágenes de los preparativos y se hablaba de gastos por G. 2.000 millones y de sospechas de uso de recursos de Hambre Cero para financiar la celebración particular.

Ante las divulgaciones, la gobernadora y su marido, el contador Nelson Rivas, en conferencia de prensa, indicaron que el presupuesto era de entre G. 500 millones y G. 600 millones. La jefa departamental dijo que es normal que se destine ese monto a la celebración de un 15 años.