Policía realiza charlas educativas con niños y jóvenes para prevenir el consumo de drogas

La iniciativa forma parte de un plan de prevención y seguridad ciudadana que busca evitar que niños y adolescentes caigan en el consumo de drogas y otros vicios. Las actividades comenzaron en instituciones educativas del distrito de Tacuatí y continuarán durante la semana en la ciudad de San Estanislao (Santaní).

El director de Policía del departamento, el comisario general Enrique Martínez, impulsa desde la dirección policial estas jornadas de concienciación. En ese marco, el jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana, comisario César Vargas, encabeza las charlas en las instituciones educativas.

Lea más: Meteorología: ¿domingo caluroso y con importantes tormentas?

“Empezamos en Tacuatí y vamos a ir llegando a otras instituciones”, señaló Vargas, al destacar que el objetivo es acercar a la Policía a la comunidad educativa.

Las autoridades policiales remarcaron que la prevención debe comenzar desde la niñez, promoviendo información y orientación sobre los riesgos del consumo de drogas. Asimismo, las charlas buscan reforzar la presencia policial en la comunidad y generar mayor confianza de la ciudadanía hacia la labor de seguridad.