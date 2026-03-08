San Bernardino: 200 invasores desconocidos y problemas de agua y energía complican la vida de los vecinos

El concejal Wilfrido Villanueva (ANR) mencionó que los invasores son desconocidos y que se presume que podrían ser personas traídas por el propio intendente Emigdio Ruiz Diaz (ANR) con fines políticos.

“Son unas 200 personas, distribuidas por los distintos barrios afectados, y ya en varias ocasiones la policía intervino para sacarlos, pero siempre vuelven al mismo lugar”, explicó, resaltando la frustración de los vecinos ante la falta de soluciones efectivas.

Los predios invadidos están muy cerca de la urbanización El Cortijo, del Club de Vuelo Yvytu y del barrio Villa Real.

“No vamos a parar hasta que el intendente solucione las invasiones”, asegura Karina Ferrari, una de las afectadas por las ocupaciones irregulares en San Bernardino. La advertencia surge tras un nuevo episodio de tensión que evidencia la falta de respuestas de las autoridades locales.

Las ocupaciones irregulares generan preocupación en la comunidad, no solo por la pérdida de propiedad, sino también por los riesgos que implican para la seguridad y la convivencia en la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Vecinos como Ferrari advierten que continuarán con las movilizaciones hasta que se encuentre una solución definitiva. “No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros terrenos son invadidos. Exigimos que el intendente actúe y cumpla con su responsabilidad”, enfatizó.

Movilización sin respuesta

El sábado 7 de marzo, más de 40 vecinos se dirigieron a la Municipalidad de San Bernardino para exigir soluciones ante la ocupación de terrenos privados. Al no encontrar al intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR) en su despacho, los vecinos decidieron trasladarse hasta su residencia.

Al llegar a la casa, fueron recibidos con agua lanzada desde lo alto de la muralla, lo que generó sorpresa e indignación entre los presentes.

Lea más: San Bernardino: protesta por invasión de terrenos llega hasta la Municipalidad y la casa del intendente

Varios problemas

La invasión de terrenos no es el único problema que enfrenta San Bernardino. Los vecinos denuncian que, además de lidiar con ocupaciones irregulares, sufren escasez de agua y cortes constantes de energía eléctrica, lo que afecta tanto la vida cotidiana como las actividades económicas y escolares de la comunidad.

Esta situación genera un creciente malestar entre los residentes, quienes reclaman soluciones urgentes por parte de las autoridades locales, ya que consideran que la falta de servicios básicos y la inseguridad sobre la propiedad de los terrenos están impactando seriamente en la calidad de vida de todos.

El episodio expone un conflicto preocupante en San Bernardino y plantea dudas sobre la capacidad de la Municipalidad para garantizar el respeto a la propiedad privada y la seguridad de sus ciudadanos.

Tratamos de comunicarnos con el intendente Emigdio Ruiz Díaz al número con terminación 912, pero no atendió. Estamos disponibles si en algún momento desea referirse al caso.

Lea más: Prohibición de discotecas en Anfiteatro traslada el ruido a barrio residencial de San Bernardino