San Bernardino: protesta por invasión de terrenos llega hasta la Municipalidad y la casa del intendente

Las protestas marcaron este sábado la ciudad de San Bernardino. Los manifestantes cuestionan la invasión de un predio ubicado en las cercanías de la urbanización El Cortijo, del Club de Vuelo Yvytu y del barrio Villa Real.

Vecinos y propietarios expresan creciente preocupación por el avance de las ocupaciones irregulares y la inseguridad.

Con carteles y banderas durante la movilización, los pobladores ingresaron hasta la mesa de entrada de la Municipalidad para consultar por el intendente. Sin embargo, los manifestantes finalmente se retiraron al no poder hablar con el jefe comunal. La secretaria de mesa de entrada les informó que el jefe comunal no se encontraba en la institución, ya que se había trasladado hasta una comunidad alejada de la zona llamada Yvú, y que no sabían a qué hora regresaría, según indicó la funcionaria.

Luego de esta protesta, los ciudadanos se trasladaron hasta la vivienda del Intendente, donde siguieron manifestándose para exigir ser atendidos. Desde adentro, les arrojaron agua con una manguera, según consta en los videos.

Intendente ignora llamadas y mensajes

Los manifestantes señalaron además que el intendente tampoco respondió a las llamadas telefónicas de los vecinos, lo que generó mayor molestia entre los afectados. Los pobladores indicaron que esperaban dialogar con el jefe comunal para plantearle la situación y solicitar acciones concretas para frenar las ocupaciones irregulares.

Karina Ferrari, una de las afectadas, explicó que la preocupación entre los propietarios y residentes fue creciendo debido a que las invasiones continúan avanzando. Señaló que los vecinos decidieron movilizarse para exigir que las autoridades municipales tomen cartas en el asunto y acompañen las gestiones para solucionar el problema.

La mujer afirmó que hasta el momento no recibieron respuestas claras por parte del municipio y lamentó que el intendente no haya atendido a los manifestantes. “Vinimos a pedir que accione y que nos escuche, porque esto está afectando a muchas familias. Queremos que las autoridades intervengan y busquen una solución antes de que la situación empeore”, expresó.

Ferrari agregó que los pobladores temen que las ocupaciones sigan extendiéndose si no se toman medidas urgentes, por lo que esperan que las autoridades municipales y otras instituciones competentes puedan actuar para garantizar el respeto a la propiedad privada.

Antecedentes

El 11 de febrero de 2026, propietarios y residentes de siete urbanizaciones enviaron notas a los intendentes de San Bernardino y Ypacaraí, Emigdio Ruiz Díaz y Fernando Raúl Negrete (PLRA), respectivamente, en las que denunciaron ocupaciones irregulares de terrenos privados en la zona de El Cortijo y frente a Casa Blanca. En el documento mencionaron la presencia continua de personas en los predios y la instalación ilegal de servicios públicos.

El 14 de febrero de 2026, pobladores de la urbanización El Cortijo denunciaron la invasión de otro predio privado, esta vez ubicado en un área protegida cercana al Museo Aviadores del Chaco. Según indicaron, más de 200 familias se habrían instalado en el lugar, lo que genera preocupación por el posible impacto ambiental y por la falta de claridad jurídica sobre la propiedad del terreno.

De acuerdo con residentes de San Bernardino, una primera invasión dentro de esta área protegida se registró a inicios del año 2023, aunque en ese entonces con una menor cantidad de ocupantes. Los vecinos señalan que, desde entonces, la situación fue aumentando progresivamente.