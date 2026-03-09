PJC: Junta Municipal posterga pedido de informe sobre la llamativa presencia de la Fiscalía en la Municipalidad

Uno de los puntos tratados este lunes en la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero fue el pedido de informe sobre la presencia de una comitiva de la Fiscalía de Cuentas de Asunción en las oficinas de la Municipalidad de la capital departamental, administrada por el intendente Ronald Acevedo Quevedo (PLRA). Durante la sesión, el concejal Ivo Lezcano (ANR) expuso los argumentos sobre el pedido de informe, defendiendo la necesidad de que los concejales y la ciudadanía estén enterados de lo que pasa en la institución como una manera de conocer cómo se usa el dinero de los contribuyentes.

Verificación de tres rubros de la ejecución presupuestaria 2024

La presidenta de la Junta Municipal, Lourdes Amarilla (PLRA), se adhirió a la postura de su colega Lezcano. Indicó que la intervención de la Fiscalía de Cuentas se dio en el marco de la verificación de tres rubros correspondientes al ejercicio 2024, sin dar detalles.

El concejal acevedista César Lesme (PLRA) señaló que considera que corresponde el pedido de informe al Ejecutivo Municipal, pero su voto fue por girar a comisión el tema “para un mejor estudio”.

Finalmente, con el voto de siete concejales (seis liberales y un colorado), la Junta Municipal resolvió enviar a comisiones asesoras para la emisión de un dictamen sobre el punto.