Unos 40 pobladores buscan acceder a viviendas económicas en Ybycuí

La aprobación de la comisión vecinal “Che Pueblo Porã II” fue solicitada a la intendenta municipal de Ybycuí, María Cristina Servín (ANR), documento que finalmente obtuvieron el sábado último. Esta resolución era necesaria para presentar las demás documentaciones de los ocupantes y así poder acceder a las viviendas económicas que construirá en el lugar el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), explicó la titular de la organización vecinal, Dionisia Segovia.

Los propietarios mantienen la esperanza de que este año se pueda concretar la construcción de las viviendas. Segovia destacó que el proceso se realiza sin distinción de banderías políticas.

Para acceder al beneficio, los postulantes deben abonar G. 5 millones, tras lo cual el MUVH se encargará de la construcción de las viviendas en los terrenos que actualmente ocupan, explicó.

Segovia señaló que actualmente se encuentran en la etapa de recolección y presentación de documentos, proceso que buscarán acelerar, ya que la resolución de aprobación de la comisión vecinal demoró más de lo previsto. Con el documento ya en mano, ahora adjuntarán los demás requisitos que exige la ley para acceder a las viviendas económicas.

Finalmente, indicó que todas las familias del asentamiento necesitan una vivienda, ya que son de escasos recursos. Sin embargo, para acceder al programa habitacional del MUVH deben cubrir el monto establecido.

Señaló que, si logran presentar toda la documentación en mayo, la construcción de las viviendas podría iniciarse posteriormente en Ybycuí.