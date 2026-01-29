Refuerzan la vigilancia en el Parque Nacional Ybycuí para evitar caza furtiva

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), a través de los guardaparques y con el respaldo de efectivos policiales, viene desarrollando controles permanentes en el Parque Nacional Ybycuí. El objetivo es evitar que personas inescrupulosas incurran en prácticas ilegales, como la caza furtiva, la extracción ilegal de rollos de árboles y otros recursos naturales, así como la pesca en sus aguas.

Todas estas acciones constituyen delitos ambientales y están penadas por la Ley Nº 352/94 de Áreas Silvestres Protegidas y la Ley Nº 92/94 de Vida Silvestre, explicó la jefa de guardaparques del Parque Nacional de Ybycuí, Rosa Benítez.

Explicó que, durante la temporada de mayor presión sobre la fauna silvestre, los guardaparques se internan en el bosque por períodos de entre tres y cuatro días, recorriendo largas distancias a pie para llegar a zonas consideradas de alto riesgo. Señalaron que, en algunos casos, se detecta el uso de bombas caseras arrojadas en arroyos para la captura ilegal de peces.

El Parque Nacional Ybycuí cuenta con una superficie aproximada de 5.000 hectáreas, de las cuales solo unas 50 hectáreas están habilitadas para el turismo. El resto corresponde a áreas de protección estricta, donde se realizan controles permanentes.

Finalmente, desde el Mades instan a la ciudadanía a respetar la legislación ambiental vigente y a denunciar cualquier actividad ilícita o sospechosa que ocurra dentro del área protegida.